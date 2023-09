Le vice-gouverneur de la Banque d'État, Dao Minh Tu, a déclaré que le secteur bancaire s'efforçait toujours d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision 2050.Selon la Banque d'État, au cours de la période 2017-2022, le solde créditeur du système pour les champs verts de l’économie avait un taux de croissance moyen de plus de 23% par an. Jusqu’au 30 juin 2023, le solde des prêts verts a atteint près de 528.300 milliards de dôngs, soit environ 4,2% de l’encours total des crédits de l’économie.Parmi les 12 domaines verts que la Banque d'État guide les établissements de crédit dans leurs prêts, les encours de prêts se concentrent principalement sur les secteurs des énergies renouvelables, l'énergie propre représente 45% et l'agriculture verte 31%.Selon Nguyen Xuan Bac, chef adjoint du Département du crédit aux secteurs économiques (Banque d'État), le Vietnam est considéré comme l'un des 38 marchés en développement avec des progrès significatifs dans la promotion du secteur financier. Le Vietnam s’est classé au rang élevé parmi les pays asiatiques en ce qui concerne les politiques liées aux contributions nationales autodéterminées (CDN), qui sont des contributions engagées par le pays pour répondre au changement climatique, y compris les objectifs d'adaptation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, un contenu important de l’Accord de Paris.Nguyen Thi Thu Ha, cheffe du Département des institutions financières de la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank), a déclaré qu'Agribank s'était montrée très intéressée par le crédit vert. Agribank détient près de 70% des encours de prêts dans le domaine de l’agriculturee, le développement du crédit vert est donc très important.Au cours de la période 2018-2020, le solde du crédit vert d'Agribank a augmenté rapidement, de 100% à 350% par an. Au cours des six premiers mois de 2023, l'encours des prêts d'Agribank a haussé autant qu'en 2022. En particulier, le nombre de clients répondant aux normes de crédit vert d'Agribank est toujours le plus élevé, atteignant environ 42.000 clients. Agribank accroît fortement le crédit vert dans les domaines de la foresterie, des énergies renouvelables, de l'énergie propre et de l'agriculture verte.Dans les temps à venir, la Banque d'État continuera à mettre en œuvre des politiques de crédit pour promouvoir les activités visant les objectifs de croissance verte, contribuant ainsi à soutenir la reprise économique après l'épidémie de COVID-19. -VNA