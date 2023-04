Photo: Melated Hanoï (VNA) – Le Parti et de l'État du Vietnam considère toujours le soin de la santé publique comme l'une des premières priorités.

Grâce au développement du système médical de base, les indicateurs de santé de base du peuple vietnamien se sont nettement améliorés. L'espérance de vie à la naissance est passée de 71,3 en 2002 à 73,6 en 2022, supérieure à la moyenne mondiale (73) et à celle de nombreux pays ayant un revenu par habitant similaire.

L'indice de couverture des services de santé essentiels au Vietnam en 2020 a atteint 70/100 points, supérieur à la moyenne de l'Asie du Sud-Est (61 points) et du monde (67 points). Les résultats du Vietnam en termes de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs) ont été bien appréciés par la communauté internationale.

Pour élargir la couverture des soins de la santé, le ministère de la Santé élabore un projet de stratégie nationale sur la protection, le soin et l’amélioration de la santé du peuple jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045 pour soumettre au gouvernement.

Photo:hanoimoi

La stratégie définira des groupes principaux de tâches et de solutions pour améliorer la santé publique, la capacité de prévention et de contrôle des épidémies, moderniser les établissements médicaux, rehausser la qualité des services médicales, développer le personnel de santé, accélérer la recherche et l’application des sciences et technologies dans la production, l’approvisionnement des produits pharmaceutiques et équipements médicaux…-VNA

Vũ Bích Ngọc source