Interprétation de "quan ho" (chant alterné) à bord d’une barque en forme de dragon à Bac Ninh (Nord). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Proposer les mesures pour faire de la culture une force endogène était au cœur de la Conférence nationale sur la culture, tenue en novembre 2021 à Hanoï. Voici quelques-uns des avis de gestionnaires et experts en la matière.



"La culture n’est pas seulement un bien à garder"



- Le Pr.-Dr. Vu Minh Giang, président du Conseil de la science et de la formation de l’Université nationale de Hanoi

Dans la période d’intégration, la culture n’est pas seulement un bien à garder et dont on doit être fier, elle doit aussi être considérée comme une ressource à exploiter et un véritable soft power du pays pour élargir la coopération et gagner sa place sur la scène internationale.



En ce sens, la promotion de la diplomatie culturelle ne s’arrête pas à des activités de présentation de l’image du Vietnam à l’extérieur. Il faut avoir un plan efficace à long terme, portant une attention particulière aux forces et qualités des Vietnamiens.



Outre la création d’une industrie culturelle vue comme un soft power, la revitalisation des patrimoines est également un projet important. En effet, le Vietnam est un pays ayant une longue et brillante culture, une tradition extrêmement glorieuse d’édification et de défense du pays. L’Histoire nous a laissé une tradition héroïque et d’innombrables patrimoines précieux lui sont associés. Pourtant, beaucoup de ceux-ci ne sont pas exploités efficacement. Une grande partie n’ont été conservés et embellis qu’avec des fonds très limités. Le monde a actuellement beaucoup d’expérience dans la revitalisation des patrimoines culturels, permettant d’en faire une nouvelle ressource à exploiter, toujours en vue d’un développement socio-économique du pays.



"Un milieu professionnel très précaire"



- L’"Artiste du Peuple" Trinh Thuy Mùi, présidente de l’Association des arts scéniques du Vietnam

Les difficultés de nombreuses unités artistiques en termes de ressources humaines et financières rendent très précaire leur travail. La politique salariale dans le secteur artistique, bien que réformée il y a peu, n’incite toujours pas assez les jeunes talents à choisir cette voie professionnelle. Par conséquent, les arts scéniques ont besoin de plus d’investissements et de mécanismes en fonction de leurs caractéristiques, assurant de bonnes conditions de vie aux artistes, créant une forte motivation pour que les lettres et les arts se développent de manière harmonieuse avec des autres secteurs. L’État devrait ainsi investir et appeler à investir dans un Fonds de soutien au développement des lettres et des arts afin d’attirer davantage la participation de toute la société au développement culturel et artistique.



"Préserver et valoriser la culture traditionnelle"



Le Pr.-Dr. Lê Hông Ly, président de l’Association des lettres et des arts folkloriques du Vietnam

Il faut créer une société dotée d’un environnement culturel humain, sain et progressiste, tout doit être clair et transparent. Dans cette société, l’honnêteté, la compassion et les bonnes intentions doivent être respectées. Il est nécessaire de préserver et valoriser la culture traditionnelle, qui a été édifiée pendant des milliers d’années avec le sang, la sueur et les larmes de nombreuses générations. Cette culture doit partir d’abord de la famille avec ses bonnes traditions, puis de la communauté et de la société. Son moteur et sa force endogène ne s’obtiennent pas par hasard ou au jour le jour. Ces valeurs doivent être constamment nourries et enseignées.



"S’adapter aux attentes de la population"



- La Pr.-Dr. Nguyên Thi Thu Phuong, de l’Institut de la culture et des arts du Vietnam

Les changements positifs dans les politiques et les investissements domestiques et étrangers ont permis aux industries culturelles de faire de nouveaux progrès, apportant certaines contributions au PIB national.



Le Vietnam est un marché potentiel pour les produits culturels nationaux. Pourtant, les résultats des enquêtes montrent que les Vietnamiens préfèrent toujours les produits importés. On peut voir que de nombreux produits culturels vietnamiens manquent d’originalité et d’applicabilité, et ne répondent pas aux attentes de la population. Cela conduit à l’invasion du marché culturel national par des produits issus de puissances culturelles asiatiques comme la République de Corée, le Japon, la Chine.



"Découvrir et nourrir les talents"



- Le Pr. associé.-Dr.Dô Hông Quân, président de l’Union des associations des arts et des lettres



Le gouvernement devrait diriger l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l’industrie culturelle du Vietnam depuis l’année 2016 et en même temps publier celle de développement des arts et des lettres dans le nouveau contexte.



Parallèlement à la stratégie et au plan du gouvernement, l’Assemblée nationale devrait bientôt élaborer et approuver une Loi sur les arts et les lettres pour servir de base juridique au bon fonctionnement du monde littéraire et artistique. Concernant le mécanisme d’investissement et de développement des ressources, il est nécessaire d’avoir une réforme fondamentale et globale afin d’augmenter les ressources d’investissement étatiques dans les finances et les infrastructures.



La priorité doit être donnée au développement des activités artistiques qui ne peuvent pas ou sont difficilement adaptables au mécanisme de marché, mais nécessaires tels que : la recherche et la théorie critique, la recherche académique sur la musique symphonique, la musique de chambre, le ballet ou les arts scéniques traditionnels comme le tuông (théâtre classique), le chèo (chant populaire), le cai luong (théâtre classique rénové), la préservation de la culture et des arts des minorités ethniques...



Il faut aussi mettre l’accent sur le développement du contingent de jeunes artistiques. En effet, le succès ou la faiblesse des arts et des lettres du pays dépend des gestionnaires, des décideurs politiques, des présidents d’associations artistiques, des directeurs de théâtre et des nombreux artistes à travers ,le pays. Découvrir et nourrir les talents, c’est assurer le développement durable de la culture du pays. – CVN/VNA