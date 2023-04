Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ouvrira ses portes pour la première fois à des invités nationaux et internationaux au cours des deux prochains jours, à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hùng et de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

La façade du siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.



C'est la première fois que ce siège administratif - qui possède une architecture française typique, datant de 114 ans (86 Lê Thanh Tôn -1er arrondissement) - , accueillera des invités : cette nouvelle pratique touristique, aura donc lieu les 29 et 30 avril prochains.



Le directeur adjoint du Service municipal du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoà, a déclaré qu'en plus des visiteurs s'inscrivant auprès de ce Service touristique, la ville a invité des écoles et des associations d’anciens combattants de la localité. Les visites auront lieu de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. La visite devrait durer environ une heure, avec des programmes audio et vidéo. Chaque groupe ne dépassera pas 30 personnes et respectera la réglementation relative à la prévention de l'épidémie de COVID-19. La visite comprendra la salle principale du bâtiment, celle de réception internationale, l'escalier principal au rez-de-chaussée, le deuxième étage avec la salle de réunion numéro 5 et le balcon.



L'objectif pilote de ce programme particulier est de diversifier les produits touristiques typiques, mais aussi de présenter une image sûre, attrayante et vivante de Hô Chi Minh-Ville aux touristes nationaux et étrangers. C'est la direction du développement de produits touristiques uniques et caractéristiques, associés à la culture et à l’historique de la ville. Dans le même temps, le programme de visites vise également à présenter l'histoire de la formation et du développement de Hô Chi Minh-Ville et des monuments nationaux reconnus et à construire l’image amicale et ouverte des autorités municipales.

Un parc devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville

Selon le directeur des communications et du marketing de TSTtourist, Nguyên Minh Mân, une délégation de touristes de son entreprise viendra visiter le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville le 29 avril, puis continuera à recevoir des inscriptions pour de nombreuses autres délégations. Selon de nombreuses agences de voyage, dès l’annonce de cette nouvelle pratique touristique, beaucoup d'habitants locaux et touristes nationaux et étrangers se sont montrés intéressés.



Relique architecturale et artistique nationale



En 2020, le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a été classé comme monument architectural national et artistique par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville est chargé d'assurer la gestion étatique de cet ouvrage conformément à la loi sur le patrimoine culturel.



Le bâtiment a été construit entre 1898 et 1909 par l'architecte français Femand Gardès et la décoration avait été confiée au peintre-sculpteur français Ruffier. Ce monument, âgé de plus de 110 ans, est un élément architectural culminant dans le centre-ville et attire l'attention de nombreux visiteurs.

Salle de réunion.



L’édifice est un symbole de la ville et est associé à la mémoire de nombreuses générations de citoyens. Le bâtiment a été construit selon le style architectural français typique de la 3e république, notamment la partie comprenant le clocher, les colonnes grecques et les décorations de façade.



Actuellement, la ville possède d’autres ouvrages de grande qualité architecturale tels que le palais de Thuong Thu (siège du Service municipal de l'information et de communication), l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville, la cathédrale Notre-Dame de Saïgon et la Poste centrale. Tous ces bâtiments ont une valeur historique importante et attirent de nombreux touristes nationaux et étrangers. Le centre-ville compte de nombreux ouvrages remarquables de l'époque française tels que le Musée d'histoire, le musée Hô Chi Minh; les lycées Marie Curie, Lê Quy Dôn, Lê Hông Phong, l’hôtel Continental ou encore l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA