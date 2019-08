Hanoi, 9 août (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong a reçu vendredi, 9 août, à Hanoi avec son homologue laotien Bounnhang Vorachith en visite au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong (droite) et son homologue laotien Bounnhang Vorachith. Photo : VNA

Les dirigeants ont félicité pour ses importantes réalisations dans le domaine des affaires extérieures et intérieures après plus de trois ans d’application des Résolutions des Congrès nationaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti révolutionnaire populaire du Laos (PRPL).Ils ont exprimé leur conviction que sous la direction du PCV et du PRPL, les deux pays continueraient à obtenir de plus grandes réalisations en faveur de la réforme nationale, de la construction et de la défense de la Patrie au Laos et au Vietnam, et à mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés par les Congrès nationaux de chaque Parti.Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement concret et efficace des relations entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines, apportant ainsi des avantages à leur population et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.Ils ont grandement apprécié l'appui et l'assistance rapides et efficaces que les deux Partis et les États se sont fournis depuis le passé.Les dirigeants ont affirmé leur volonté de coopérer étroitement afin de mettre en œuvre efficacement les accords entre les hauts dirigeants des deux pays et préserver et entretenir l’amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, et transmettre la relation aux jeunes générations.L'hôte et l'invité se sont informés de la situation au Vietnam et au Laos, en particulier de la construction du Parti, y compris des préparatifs des Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du Congrès national du PCV et du PRPL.Ils ont également discuté des situations régionales et internationales et ont échangé des mesures à prendre pour resserrer les liens entre les deux pays dans les temps à venir.-VNA