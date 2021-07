Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Service de l'Éducation et de la Formation de Hanoï a proposé aux autorités municipales d'autoriser les élèves à retourner à l'école entre le 10 et le 24 juillet, après une pause de deux mois pour contenir la propagation de l'épidémie de COVID-19.

La proposition publiée le 5 juillet a été signée par le chef adjoint du Service, Pham Van Dai.

Le Service a demandé au Comité populaire de Hanoï d'autoriser les élèves de tous les niveaux de la ville, y compris ceux des centres de langues étrangères et des centres à capital étranger pour l'éducation et des cours de formation à court terme, à retourner à l’école entre le 10 et le 24 juillet pour conclure l'année scolaire 2020-2021.

Avant le retour des élèves, les écoles et les établissements d'enseignement doivent respecter strictement les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19.

La capitale vietnamienne a décidé de fermer les écoles le 4 mai face à la quatrième vague d'infections et a demandé aux écoles de transformer les cours traditionnels en cours en ligne.

Des examens de fin d'année pourraient être organisés lors de la réouverture des écoles. -VNA