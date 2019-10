Hanoi (VNA) – Le secteur hydrométéorologique du Vietnam a besoin d’avantage d’investissements dans les prochains dix à vingt ans pour répondre aux demandes de prévention et d’atténuation des calamités naturelles, a déclaré mercredi 18 septembre à Hanoi le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnenent, Lê Công Thành.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la conférence des partenaires de développement du secteur hydrométéorologique du Vietnam. Photo : VOV

S’adressant à la conférence des partenaires de développement du secteur hydrométéorologique du Vietnam, le responsable a souligné que l’un des plus grands défis à relever pour ce secteur réside dans les changements climatiques.La tâche qui se pose actuellement consiste donc à dresser un état des lieux du secteur, à partir duquel, nous pouvons juger les suffisances et les insuffisances, et élaborer une stratégie de développement durant la période d’ici à 2030 avec une vision jusqu’en 2050, a-t-il déclaré.Le Vietnam opère un réseau de dix radars hydrométéorologiques sophistiqué, dont sept installés ces deux dernières années, un réseau de détecteurs de foudre comprenant 18 stations, un système de données intégrées ainsi que des superordinateurs.Ces infrastructures résultent de la mise en œuvre de la Stratégie de développement du secteur hydrométéorologique du Vietnam à l’horizon 2020 qui est actuellement déployée par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement. – VNA