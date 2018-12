Vinh Phuc (VNA) – Le Vietnam a exporté pour plus de 36 milliards de dollars de produits textiles et d’habillement en 2018, en hausse de 16,01% par rapport à 2017, a fait savoir vendredi 14 décembre le président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas), Vu Duc Giang.

Le Vietnam est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de vêtements et de produits textiles, lesquels sont expédiés vers 180 pays et territoires. Photo: VietnamBiz



En 2018, la Vitas a soumis au gouvernement et aux ministères et branches concernés nombre de propositions destinées à réduire les obstacles aux entreprises, a-t-il indiqué lors d’une conférence de la Vitas tenue dans la province de Vinh Phuc.Lê Tiên Truong, directeur général du Groupe du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex), a lui souligné que par rapport à ces trois dernières années, le chiffre d’affaires à l’export du secteur a affiché une croissance record de 16,01%, contre 12,1% en 2015, 4,07% en 2016 et 10,8% en 2017.Dans le détail, le secteur a exporté des vêtements pour 28,78 milliards de dollars ( 14,45%) ; des étoffes pour 1,66 milliard de dollars ( 25,5%), des fils pour 3,95 milliards de dollars ( 9,9%), des non-tissés pour 528 millions de dollars ( 15,54%), des matières premières et accessoires pour 1,23 milliard de dollars ( 14,59%).La Vitas s’est fixé l’objectif d’exporter pour 40 milliards de dollars de produits en 2019, de réaliser une croissance de 10,8% et d’assurer l’emploi pour 2,85 millions de travailleurs.Elle a recommandé aux entreprises du secteur de mettre en œuvre conjointement des solutions en matière d’investissement, de marché, de formation et de développement des ressources humaines, d’application des progrès scientifiques et technologiques, en remédiant aux lacunes du secteur. – VNA