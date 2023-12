Hau Giang (VNA) - En 2023, la superficie de production rizicole du Vietnam devrait atteindre 7,1 millions d'hectares, le rendement attendu de 60,7 tonnes/hectare, la production attendue de 43,1 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 0,4 million de tonnes par rapport à 2022.

Photo d'illustration : VNA

Ces informations ont été publiées le 13 décembre lors d’un séminaire organisé dans la province de Hau Giang (Sud), dans le cadre du Festival international du riz vietnamien 2023.

Au cours des onze premiers mois, les exportations de riz ont atteint 7,8 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards de dollars.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, le secteur agricole se concentre actuellement sur le développement des chaînes de valeur du riz sûres, durables et compétitives, l’édification de la marque nationale pour l’industrie du riz et l’amélioration des capacités des agriculteurs.

Dans un avenir proche, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continuera de travailler avec d’autres ministères et secteurs concernés pour créer des mécanismes et des conditions nécessaires pour développer des chaînes de valeur sur le marché national ainsi que construire des chaînes d'approvisionnement sur les marchés régionaux et internationaux, a-t-il indiqué.

De son côté, Le Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a proposé de poursuivre la restructuration de l'industrie du riz, en garantissant l’amélioration de la valeur plutôt que l’augmentation de la quantité, ainsi que de diversifier les marchés d'exportation. -VNA

