Port international de Cai Lan, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le site thaïlandais mingtiandi.com a récemment publié un article sur le secteur des entrepôts du Vietnam, dans lequel l'auteur a écrit que bien que les impacts de l'épidémie de COVID-19 aient touché presque tous les aspects de l'économie mondiale, toutes les entreprises n'ont pas été affectées. Dans ce contexte, avec des avantages en termes de géographie et de main-d'œuvre, le Vietnam continue d'être une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, en particulier ceux opérant dans le secteur des entrepôts et de la logistique.

« La pandémie a certainement entraîné une série d'événements malheureux. Cependant, d'un point de vue commercial, cela a été un accélérateur de la demande d'entrepôts », a déclaré Lance Li, directeur général de BW Industrial Development Joint Stock Company, dans une interview avec Forbes Vietnam.

En fait, alors que la pandémie a laissé le monde aux prises avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la logistique, la demande d'entrepôts a grimpé en flèche en raison de réseaux de transport surchargés et d'un excédent de matières premières pour parer aux pénuries de stocks.

Selon Lance Li, cette pandémie est une opportunité pour les fabricants et les exploitants d'entrepôts de repenser leur stratégie d'inventaire. Avant la pandémie, la plupart des fabricants recevaient des marchandises juste à temps pour la production afin de réduire les coûts d'inventaire et d'utiliser l'espace plus efficacement. Alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale s'est effondrée pendant la propagation du COVID-19, cette stratégie allégée a révélé sa faiblesse. L'arrivée tardive des cargos transportant des matières premières était l'une des raisons parmi tant d'autres qui ont conduit à une grave pénurie de composants et à des arrêts de production.

Lance Li a expliqué les avantages qui aident le Vietnam à demeurer une destination attrayante pour les capitaux étrangers : une main-d'œuvre qualifiée et relativement bon marché, des infrastructures rapidement améliorées, et un nombre croissant d'accords commerciaux dont le Vietnam fait partie, notamment la Zone de libre-échange de l'ASEAN, le CPTPP (l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste), l'EVFTA (l’accord de libre-échange avec l’Union européenne) et, plus récemment, le RCEP (Partenariat régional économique global).

D'un autre point de vue, Lance Li voit une augmentation de la demande d'entrepôts associée à la croissance explosive du commerce électronique, qui est encore à un stade relativement naissant et ne représente que 5,5% du total des ventes au détail de l'économie vietnamienne.

L'énorme potentiel de croissance de l'e-commerce et l'afflux élevé d'IDE au Vietnam ont donné beaucoup de confiance aux investisseurs étrangers, selon lui. À l'avenir, Lance Li pense que le Vietnam sera l'un des principaux bénéficiaires de la réaffectation des activités de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement vers l'Asie du Sud-Est. -VNA