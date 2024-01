Hanoi (VNA) – L’économie circulaire devient une tendance inévitable et prend de plus en plus d’ampleur dans de nombreux pays ; y compris le Vietnam. La transition de l’économie linéaire traditionnelle à une économie circulaire est considérée comme une solution efficace, contribuant à maintenir la croissance économique tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement.

Parc éolien dans la province de Ninh Thuân. Photo: VNA



Le secteur des biens de consommation à évolution rapide (en anglais FMCG) s’inscrit également dans cette tendance. Doté d’un fort potentiel de croissance, il comprend les entreprises de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées telles que Nestlé, Coca-Cola et Vinamilk.



Ce secteur est particulièrement concurrentiel car ses acteurs exercent tous une activité commerciale sur le marché international et doivent essayer de répondre aux exigences spécifiques des pays dans lesquels ils sont implantés, pour ce qui concerne l’emballage des produits et l’étiquetage de ces derniers.



Actuellement, les entreprises de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées sont confrontées à la pression de la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE), de la responsabilité élargie des producteurs (REP), de la demande accrue de matières premières et de carburant, conjuguée aux ruptures des chaînes d’approvisionnement en raison en raison du Covid-19.



Nguyên Quang Vinh, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et président du Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam, a déclaré que 90% des entreprises de produits de grande consommation du Vietnam ont mis en œuvre la transition vers un modèle d’économie circulaire, dont 82% d’entre elles en phase préliminaire ou moyenne.



Le modèle d’économie circulaire aide les entreprises à devenir plus responsables et efficaces grâce au développement des ressources, des infrastructures et de nouvelles technologies ; à réduire leur dépendance aux facteurs externes, notamment aux matières premières et aux combustibles ; à améliorer leur compétitivité, à élargir le développement des débouchés internationaux; à augmenter leurs bénéfices par les activités de revalorisation et de recyclage.



De plus, l’application du modèle d’économie circulaire apporte également des impacts positifs sur la société en termes de gestion, d’amélioration de la qualité du cadre de vie et de changement de la prise de conscience des communautés, a indiqué le responsable.



Cependant, la réalité montre que le Vietnam n'a pas de politique distincte en matière d'économie circulaire, ni de programme cible national sur l'économie circulaire ni d'articles, clauses distincts dans la Loi sur le budget de l'État liés à l'économie circulaire, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam est toujours confronté à des difficultés liées au marché des matières premières entrantes et sortantes, dans le cadre de l'économie circulaire. Photo : CTV



Le financement public dans ce domaine ne répond pas aux exigences. Les politiques fiscales et tarifaires appliquées à l’exploitation des ressources naturelles en tant que matières premières ne sont pas assez fortes et il existe un manque d’incitations fiscales pour les activités de recyclage ou d’utilisation de produits recyclés et de produits verts.



Il est donc impératif d’améliorer les institutions pour une utilisation efficace des ressources et la protection de l’environnement, en particulier pour l’économie circulaire, a-t-il souligné.



Le directeur général adjoint de la Compagnie par actions d’élevage CP Vietnam (CPV) et président de son Conseil pour le développement de l’approvisionnement durable, Chamnan Wangakkarangkul, a déclaré que la responsabilité sociétale des entreprises est une tendance inévitable pour toutes les communautés d’affaires.



Pour développer les entreprises de manière durable, CPV et ses fournisseurs travailleront ensemble pour mener des activités responsables, en équilibrant les avantages de l’entreprise, de la société et de l’environnement.

Binu Jacob, directeur général de Nestlé Vietnam, fait savoir que l’entreprise a déployé des efforts continus pour mettre en œuvre des solutions et des initiatives dans tous les aspects. Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires au Vietnam, Nestlé a créé des impacts positifs sur la communauté, l’environnement et la planète.



Nestlé Vietnam a récemment coopéré avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour partager et promouvoir des pratiques de l’agriculture régénérative, de l’agriculture à faibles émissions de carbone et résiliente au changement climatique ; le transfert de technologie, la recherche, le développement, la transformation numérique et la coopération multipartite.



En 2023, Nestlé Vietnam a officiellement lancé le projet de culture de café durable selon le modèle agroforestier au Vietnam pour planter plus de 2,3 millions de caféiers, contribuant ainsi à réduire l’absorption et le stockage d’environ 480 000 tonnes de CO2 sur la période 2023-2027.



Le projet devrait fournir des revenus supplémentaires aux agriculteurs et améliorer les conditions des plantations de caféiers à long terme, notamment en augmentant la résistance aux ravageurs et en s'adaptant au changement climatique. Il permettra d'absorber et de stocker environ 480.000 tonnes de CO2 au cours des cinq prochaines années, contribuant ainsi à la transition vers une agriculture écologique dans la culture du caféier dans les Hauts Plateaux du Centre. – VNA

Lê Quang Vinh source