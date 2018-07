Hanoi (VNA) – Les investissements directs étrangers (IDE) croissants dans l’immobilier ont montré que les investisseurs avaient de plus grandes attentes pour le marché, ont indiqué les professionnels du secteur.

La formidable force d’attraction du marché immobilier vietnamien reste pour l’instant irrésistible, attisant les convoitises des géants étrangers. Photo : VNA

Les investisseurs étrangers ont injecté 20,33 milliards de dollars au Vietnam entre janvier et juin, en hausse de 5,7% par rapport à l’année précédente.

L’immobilier a reçu 5,54 milliards de dollars, soit 27,2% des capitaux, devenant le deuxième plus grand secteur d’attraction d’IDE, selon le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Les experts immobiliers ont déclaré que la croissance des IDE indique des signes positifs sur le marché. Il y a une dizaine d’années, bien que les capitaux investis dans l’immobilier étaient également considérables, ils ne représentaient qu’environ 10% du stock d’IDE au Vietnam.

La hausse des IDE devrait aider à normaliser le marché immobilier et à améliorer la position de l’immobilier vietnamien. À court terme, l’offre immobilière deviendra plus abondante et diversifiée.

Dans la première moitié de 2018, le Comité populaire de Hanoi a accordé un certificat d’investissement au groupe japonais Sumitomo et à ses partenaires vietnamiens pour réaliser un projet de construction de ville intelligente d’une valeur de 4,13 milliards de dollars dans le district de Dông Anh.

Le groupe sud-coréen Lotte s’est également engagé à investir 600 millions de dollars dans un complexe commercial, de bureaux et hôtelier à Hanoi.

Nguyên Hoài An, directrice de la branche de CBRE à Hanoi, a déclaré que la hausse des IDE versés dans l’immobilier prouve que les investisseurs s’intéressent particulièrement au marché vietnamien, qui a été beaucoup plus ouvert aux investisseurs étrangers ces dernières années.

L’augmentation rapide du nombre de touristes étrangers dans le pays a également aidé son parc immobilier à devenir plus populaire. En particulier, à travers des introductions en bourse et des adjudications d’obligations, le Vietnam a attiré plus d’attention de la part des investisseurs internationaux.

Les investisseurs internationaux avaient commencé à prêter attention à l’immobilier vietnamien il y a environ dix ans, mais ils avaient versé du capital essentiellement dans des projets de casino, a fait remarquer Nguyên Hoài An.

Désormais, ils se sont concentrés sur les biens immobiliers et de consommation qui représentent une demande à long terme et durable sur le marché, ce qui fait la différence dans l’attraction des IDE dans l’immobilier vietnamien en 2018, a-t-elle ajouté. – VNA