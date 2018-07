Photo: internet



Hanoi (VNA) – Le secteur de l’hôtellerie vietnamien reçoit un grand montant d’investissement en raison de la hausse continue du nombre des touristes, selon le résultat d’une enquête menée par la Société de conseils et d’audit Grant Thornton Vietnam.



Cette enquête se focalise sur les hôtels quatre et cinq étoiles, en analysant les prix des chambres, les chiffres d’affaires, le taux d’occupation des chambres, l’application des technologies numériques...



L’année dernière, le nombre de touristes au Vietnam a progressé de 19%, passant de 72 millions en 2016 à 86 millions de touristes en 2017. Le nombre des arrivées étrangères a affiché une hausse de 29% et les nationaux, de 18%.



Le secteur de l’hôtellerie a ainsi attiré un grand montant d’investissement des groupes de premier rang du pays et de l’étranger. En effet, 79 nouveaux hôtels (de 3 à 5 étoiles) ont été mis en place en 2017, dont dix hôtels de cinq étoiles, portant le nombre de chambres de toutes catégories à 101.400 chambres (+10%).



Selon cette enquête, une nuit dans une chambre d’hôtel quatre étoiles coût environ 75,2 dollars, soit une hausse légère de 1% sur un an. Le prix des chambres dans un hôtel 5 étoiles a progressé de 4,2% pour atteindre 107,6 dollars. Selon Grant Thornton Vietnam, le taux d’occupation des chambres d'hôtels a été amélioré, en hausse d’environ 5% pour toutes ces deux catégories. Le taux le plus élevé a été enregistré au Centre avec 7,5%, puis au Nord, 6,4% et au Sud 2,2%.



Le secteur de l’hôtellerie au Vietnam a réalisé une croissance de recettes, environ 1,7% pour les hôtels de luxe.



L’an 2017 a été marqué par l’augmentation du nombre des hôtels appliquant des technologies numériques dans les services et la gestion. 90% des hôtels estiment que l’application des technologies numériques dans les services hôteliers va faire changer le débouché vietnamien et que les hôtels sont de plus en plus nombreux à utiliser ces services dans l’avenir.



Selon les statistiques de l’Administration nationale du Tourisme, en 2017, le Vietnam compte plus 25.600 établissements d’hébergement avec 508.000 chambres (+7%), dont 880 hôtels de trois à cinq étoiles avec 104.000 chambres.

Le Vietnam continue de conserver sa première destination touristique parmi les pays d’Asie du Sud-Est. Selon l’Organisation mondiale du Tourisme, le Vietnam se classe 6e du monde et premier en Asie en matière de croissance du nombre des touristes. –VNA