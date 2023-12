Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - En 2023, le secteur de l' agriculture , de la sylviculture et de la pêche/aquaculture a atteint un chiffre d'affaires total à l’export de 53,01 milliards de dollars et généré un excédent record de plus de 12,07 milliards de dollars, soit 42,5% de l'excédent commercial du pays.Ces informations ont été communiquées lors de la conférence de presse sur le bilan de 2023 et les tâches et solutions de 2024 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tenue le 29 décembre à Hanoï.En 2023, il y a eu six produits exportés atteignant plus de trois milliards de dollars : fruits et légumes (5,69 milliards de dollars) ; riz (4,78 milliards de dollars) ; noix de cajou (3,63 milliards de dollars) ; café (4,18 milliards de dollars) ; crevettes (3,38 milliards de dollars) ; bois et objets en bois (13,37 milliards de dollars).Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, les bons signaux d'exportation de ces secteurs créeront une bonne condition pour que le secteur agricole accélère ses exportations en 2024.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural demande aux localités d'assurer un approvisionnement pour répondre aux besoins nationaux et à l'exportation ; d'accélérer la promotion du commerce et les négociations pour éliminer les barrières techniques, les barrières commerciales ; d'ouvrir davantage les marchés d'exportation ; et de promouvoir la transformation et la consommation des produits agricoles.Toujours en 2023, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises est estimé à 683 milliards de dollars, en baisse de 6,6% sur un an, a annoncé l’Office général des statistiques, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, lors de la conférence de presse annonçant les statistiques socio-économiques du quatrième trimestre et de toute l'année 2023, tenue le 29 décembre à Hanoï.–VNA