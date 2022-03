Hanoi (VNA) – Le secteur de la logistique du Vietnam est devenu plus dynamique ces derniers temps, avec d'importants projets d’investissement et d’élargissement des activités dévoilés par des entreprises vietnamiennes et étrangères.

Le secteur logistique vietnamien a connu une forte croissance ces dernières années. Photo: emsvietnam



SEKO Logistics (États-Unis) qui recense 120 bureaux de représentation dans 40 pays a inauguré le 23 mars son bureau de représentation au Vietnam. SEKO Logistics Vietnam possède un système d'entreposage aux normes internationales d'une superficie totale de plus de 300.000 m² à Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong, Da Nang, Hai Phong et Quang Ninh. Cette société est également active dans le secteur de transport intérieur avec plus de 350 tracteurs porte-conteneurs et 150 camions.

Dans le contexte d’économie mondiale fortement impactée par la pandémie de Covid-19, la vague d'investissements étrangers au Vietnam va se renforcer continuellement grâce à la stabilité des facteurs économiques macroéconomiques ainsi qu'au développement des infrastructures.



«De nombreuses entreprises trouvent qu'il est facile de s'approvisionner au Vietnam, mais le transport rapide des marchandises à des coûts optimaux est toujours un grand défis. Sur la base des perspectives de croissance économique, de la bonne direction du gouvernement pour améliorer la capacité logistique, nous voyons une opportunité croissante au Vietnam avec de plus en plus de groupes de production internationaux entrant sur le marché, augmentant la production et les activités d’import-export», a déclaré M. Anthony Barnes, directeur général de SEKO Logistics chargé de la région Asie-Pacifique.



Linh Le, directrice exécutive de SEKO Logistics Vietnam, a évalué le potentiel du marché de la logistique vietnamien avec un taux de croissance moyen de 18% par an, ce tiré par trois leviers : le chiffre d'affaires import-export, les investissements étrangers et la population de 100 millions d'habitants. Le Vietnam ne cesse de promouvoir sa coopération avec de grands partenaires commerciaux comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, et l’Europe. Ses produits d'exportation sont présents dans plus de 125 pays et territoires à travers le monde.



Ainsi, SEKO prévoit que la production et la valeur des produits d’exportation du Vietnam vers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon connaîtront une croissance exceptionnelle ces prochaines années, en particulier dans les secteurs du textile-habillement et de la chaussure, des hautes technologies, de l'industrie manufacturière, de l’automobile...



La semaine dernière, DHL Express, meilleur fournisseur de services logistiques express au monde, a publié son projet de construction d’un centre de logistique près de l'aéroport international de Noi Bai à Hanoi, fruit d'un partenariat stratégique avec la SARL de services logistiques aériens ALS.



La nouvelle installation, de 4.500 m², devrait être pleinement opérationnelle début 2023. Elle sera équipée de solutions d'automatisation d'entreposage, de bâtiments intelligents, conformément à l'engagement de l'entreprise de « zéro émissions net» d'ici 2050 lancé par le gouvernement.

Le Vietnam est reconnu comme un pays performant en matière de services logistiques. Photo : NDEL



Lors d'une récente rencontre avec les dirigeants du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, certaines entreprises ont aussi exprimé leur souhait de recevoir l'approbation de projets d'investissement liés à de nouvelles infrastructures de transport dans la mégapole du Sud.



Johnathan Hanh Nguyên, un homme d’affaires brillant à la tête du groupe Imexpan Pacific (IPP), a émis le souhait de construire un complexe d’entreposage de services logistiques dans la ville de Thu Duc au service de la compagnie aérienne IPP Air Cargo qui demande une licence.



Le groupe IPP a également créé la société Bellazio Logistics spécialisée dans le transport et la construction de chaînes d'entrepôts. Autre exemple avec MSC Vietnam, qui a l’intention de construire un port de transbordement dans le district de Can Gio.



Le Vietnam compte plus de 33.200 entreprises de transport et de logistique, dont près de la moitié à Ho Chi Minh-Ville (10.800 unités) et à Hanoi (5.000). Si les entreprises étrangères ne représentent que 2 à 3% du total des entreprises de logistique, elles détiennent 70 à 80% des parts de marché.



Selon le rapport 2021 Emerging Market Logistics Index publié par le premier fournisseur mondial de services logistiques Agility, le Vietnam a gagné 3 places dans l'indice logistique, se classant au 8e rang des 10 premiers marchés émergents. – CPV/VNA