L'arrondissement de Cau Giay (Hanoï) connaît une urbanisation rapide. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La planification et la gestion du développement urbain continuent d’être identifiées par le ministère de la Construction comme l'une des trois percées du secteur en 2023.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi, a affirmé que cette année, son ministère continuerait à améliorer la qualité de la planification et renforcerait les contrôles et le soutien aux localités dans ce travail.



Parallèlement, les efforts seront poursuivis pour améliorer les mécanismes et textes juridiques sur la construction, dans le but de renforcer la gestion publique tout en créant un climat favorable aux habitants et entreprises, a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Construction, Nguyen Thanh Nghi. Photo: VNA





S’agissant des réalisations en 2022, le ministre a déclaré qu’en général, le secteur de la construction avait bien rempli les tâches assignées, apportant une contribution importante à la réalisation des objectifs socio-économiques du pays.



En 2022, le taux de croissance du secteur de la construction a atteint 8,17%. Le taux d'urbanisation national était estimé à 41,7%, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à 2021. La surface moyenne d'habitation a atteint environ 25,5 m²/personne, soit une augmentation de 0,5 m² par rapport à 2021, a rappelé Nguyen Thanh Nghi.



En ce qui concerne la Résolution n° 06-NQ/TW du Bureau politique sur la planification, la construction, la gestion et le développement durable des zones urbaines au Vietnam pour 2030, avec vision d'ici 2045, publiée en janvier 2022, le ministre a souligné qu’il s’agissait de la première résolution thématique du Bureau politique sur le développement urbain.



Le 11 novembre 2022, le gouvernement a publié le plan d'action pour mettre en œuvre la Résolution n° 06-NQ/TW, a-t-il souligné, affirmant que dans les temps à venir, le ministère de la Construction collaborerait étroitement avec les autres organes compétents et les localités pour mettre en œuvre efficacement les tâches assignées.-VNA