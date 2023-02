Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est fixé pour objectif d’ici 2030 d'atteindre 70 milliards de dollars d'exportations des produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et d'attirer 25 milliards de dollars d’investissement direct étranger ( IDE ).En 2023, le secteur agricole se concentre sur l'agriculture verte, l'agriculture circulaire et la mobilisation de ressources externes pour améliorer le prestige et promouvoir la position des produits vietnamiens.Pour promouvoir la coopération internationale dans l’agriculture et l'intégration économique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux agences et unités fonctionnelles de continuer à améliorer le travail institutionnel, en particulier l'institutionnalisation en temps opportun des lignes directives du Parti sur l'économie extérieure, en veillant au respect des engagements et des pratiques internationales. En outre, le ministère continue de nommer des membres pour rejoindre des associations de produits des principaux marchés d'importation.