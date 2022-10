Hanoi (VNA) - La production du secteur agricole continue d'afficher des résultats positifs. Les exportations des produits agro-sylvicoles et aquatiques ont fortement augmenté, avec un excédent commercial, au cours des neuf premiers mois de 2022, soit le double par rapport à la même période de l'an dernier.

Photo : VNA

Avec le maintien de la croissance dans tous les domaines, le secteur agricole vise un taux de croissance du PIB de 2,8 à 3 % en 2022, supérieur aux 2,5 à 2,8 % du plan fixé par le gouvernement. Il s’efforcera d’atteindre une valeur d’exportation des produits agro-sylvicoles et aquatiques d'environ 55 milliards de dollars en 2022.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours du neuf premiers mois, le chiffre d'affaires total à l'export des produits agricoles, forestiers et aquatiques a atteint 40,79 milliards de dollars, en hausse de 15,2% en rythme annuel.

Photo : VNA

La production de riz a atteint jusqu'à présent 19,97 millions de tonnes, en recul de 661,3 milliers de tonnes (-3,2%) en un an. Cependant, ce volume répond suffisamment à la demande intérieure et aux exportations de 6,3 à 6,5 millions de tonnes.

Ces dernières années, l’élevage des animaux s'est développé de manière stable, les épidémies de bétail et de volaille ont été pratiquement maîtrisées. A l'exception du cheptel de buffles qui a continué à diminuer, les cheptels de porcs, de vaches et de volailles ont continué à bien se développer et la production de viandes de toutes sortes a augmenté.

Photo : VNA

L'aquaculture continue d'afficher une bonne croissance grâce à de bons signaux d'exportation. La production de crevettes et de pangasius a augmenté de plus de 10 %.

Ces derniers temps, le marché domestique des engrais a été relativement stable.

Afin de développer le marché des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural coopère activement avec les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Affaires étrangères pour analyser et prévoir le marché, les opportunités et les défis, afin que le Premier ministre prévoit des scénarios pour s'adapter à l'offre et à la demande, en particulier pour les denrées alimentaires et vivrières. - VNA