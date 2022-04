Hanoi (VNA) – Le secrétariat du Comité central du Parti a décidé mardi 5 avril de rappeler à l’ordre les comités permanents des comités du Parti de l’Académie de médecine militaire du Vietnam pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 pour leur rôle dans l’affaire des kits de test du Covid-19 chez Viêt A Technologies JSC.

Le général de division Dô Quyêt, secrétaire adjoint du comité du Parti et directeur de l’Académie de médecine militaire du Vietnam. Photo: VNA



Il a également relevé le général de division Dô Quyêt, secrétaire adjoint du comité du Parti et directeur de l’Académie de médecine militaire du Vietnam, et le général de brigade Hoàng Van Luong, membre du comité permanent du comité du Parti et directeur adjoint de l’Académie de médecine militaire du Vietnam des fonctions qu’ils occupent dans le Parti durant ces mandats.



Ces mesures disciplinaires ont été examinées sur la base de la demande faite par la Commission de contrôle du Comité central du Parti et été prises par le secrétariat du Comité central du Parti lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.



Le secrétariat du Comité central du Parti a reproché aux comités permanents des comités du Parti de l’Académie de médecine militaire du Vietnam pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 d’avoir trangressé les principes de centralisme démocratique, manqué à leurs responsabilités, relâché la direction et le leadership.



Le général de division Dô Quyêt est tenu responsable en tant que dirigeant des infractions et fautes commises par les comités permanents des comités du Parti et l’Académie de médecine militaire du Vietnam, des dérogations aux réglementations du Parti, de l’Etat et du ministère de la Défense ; des violations des règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité.



Le général de brigade Hoàng Van Luong doit également assumer la responsabilité des infractions et fautes commises par les comités permanents des comités du Parti, et individuellement responsable des violations et fautes commises dans l’exécution des fonctions et des tâches assignées.

Selon le secrétariat du Comité central du Parti, ces infractions et fautes ont causé de très graves conséquences, d’énormes pertes et gaspillages du budget de l’État, affectant la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, causant des frustrations au sein de la société et portant atteinte au prestige de l’organisation du Parti et de l’Académie de médecine militaire du Vietnam. – VNA