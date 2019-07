Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville (droite) et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et secrétaire du Comité municipal du Parti, a reçu le 21 juillet à Ho Chi Minh-Ville, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), en visite de travail au Vietnam.

Le responsable de Ho Chi Minh-Ville s’est déclaré convaincu que la visite du secrétaire national du PCF marque un jalon important dans le développement des relations entre le PCV et le PCF, contribuant à la promotion de la compréhension mutuelle, de l’amitié et de la coopération bilatérale.

Il a souhaité que le PCF obtienne de bons résultats lors des élections municipales en mars prochain avant de déclarer soutenir les activités honorant le Président Ho Chi Minh à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation du PCF en 2020.

Le PCV tient en haute estime la position du gouvernement français soutenant le maintien de la paix, de la stabilité en Mer Oriental, la garantie de la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation maritime et le respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982, a souligné Nguyen Thien Nhan.

Appréciant les résultats positifs de la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et des localités françaises, Nguyen Thien Nhan a appelé les entreprises françaises à participer au processus d’édification et de développement municipal, notamment des projets d’édification de ville intelligente, de transport urbain, de start-up…

Rappelant l’amitié, la solidarité à long terme et la coopération étroite entre les deux Partis, Fabien Roussel a souligné la nécessité de maintenir des échanges de délégation et des programmes de coopération pour l'intérêt des deux Partis et des deux pays.

Il a affirmé appeler les députés français à soutenir le règlement des différends internationaux par des mesures pacifiques et demander au ministère français de la Défense de fournir la liste des soldats vietnamiens ayant détenus sur l'île Con Dao pour rechercher leur identité.

Le PCF soutient toujours les activités des entreprises françaises au Vietnam et demandera au gouvernement français de créer des conditions plus favorables à leur accès au marché vietnamien, notamment à celui de Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.

Actuellement, la France investit dans 250 projets à Ho Chi Minh-Ville, cumulant plus de 261 millions de dollars de capitaux enregistrés. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 850 millions de dollars en 2018. Ho Chi Minh-Ville et Lyon mettent en œuvre le projet d'illumination du Musée municipal des beaux-arts, s’inscrivant dans le cadre du protocole d’accord de coopération bilatérale déjà signé pour la période 2018-2020. -VNA