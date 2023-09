Hanoi (VNA) – Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est entretenu avec le président Joe Biden, dimanche après-midi 10 septembre à Hanoi, juste après cérémonie d’accueil officiel en l’honneur du président américain en visite d’Etat au Vietnam à l’invitation du leader du Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden se serrent la main, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA

Il a chaleureusement salué et apprécié la visite du président Joe Biden au Vietnam au moment où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat intégral. Cette visite d’une signification spéciale est l’occasion pour les dirigeants des deux pays de discuter des relations bilatérales et des questions internationales dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et le monde.

Le secrétaire général a rappelé les bons souvenirs de son échange sincère avec M. Joe Biden lors de sa visite aux États-Unis en juillet 2015, a apprécié les opinions échangées entre les deux dirigeants ces derniers temps, et a remercié le président Joe Biden d’avoir envoyé en juin dernier une lettre invitant le secrétaire général à se rendre à nouveau au plus tôt aux États-Unis.

Il s’est échangé sur les réalisations que le Vietnam a accomplies au cours de près de 40 ans de rénovation dans tous les domaines visant les objectifs de rendre "le peuple riche, pays puissant, démocratique, équitable, civilisé" selon les orientations principales de développer l’économie, de réaliser le progrès et l’équité sociale, de promouvoir la construction d’un État de droit socialiste et de s’intégrer de manière proactive et active à la vie internationale.



Le secrétaire général a félicité les importantes réalisations économiques et sociales des États-Unis sous la direction du président Joe Biden et les contributions des États-Unis à la promotion de la coopération mondiale pour résoudre les défis majeurs tels que la santé, la protection de l’environnement, la réponse au changement climatique et la sécurité alimentaire.



Il a clairement déclaré que la politique extérieure conséquente du Vietnam était l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures; l’intégration internationale proactive, active, complète et approfondie; étant un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.



Le Vietnam met en œuvre la politique de défense des "quatre non". Concernant les situations complexes et les conflits internationaux, le Vietnam souhaite que les parties dialoguent et les règlent pacifiquement sur la base du respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.



Le Vietnam apprécie hautement la position américaine soutenant la position du Vietnam et de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, demande aux États-Unis de continuer à soutenir et à contribuer activement à la paix, à la sécurité, à la coopération, à l’assurance des droits de la navigation et de survol et des intérêts légitimes et légaux des pays riverains de la Mer Orientale, au non usage ou à la menace d’usage de la force, au non recours à des actes contraires au droit international qui compliquent davantage la situation, au règlement des différends par des moyens pacifiques, à la mise en oeuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à la signature rapide d’un Code de conduite (COC) effectif, efficace, conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le secrétaire général a rappelé que le Vietnam avait coopéré avec les États-Unis pour lutter contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président Hô Chi Minh a cité une partie de la Déclaration d’indépendance des États-Unis dans la première partie de la Déclaration d’indépendance du Vietnam, a envoyé une lettre au gouvernement américain demandant d’établir des relations complètes avec les États-Unis.



Il a ajouté que les relations entre les deux pays ont cependant connu de nombreux hauts et bas, notamment la guerre la plus longue et la plus féroce du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale. Le Vietnam se réjouit de constater que depuis la normalisation des relations entre les deux pays en 1995, notamment après l’établissement du partenariat intégral en 2013, les relations se sont développées de manière forte, profonde, substantielle et efficace.



Pour les raisons importantes susmentionnées, dans l’intérêt des deux peuples et dans l’espoir de renforcer la coopération pour les objectifs de paix, de coopération et de développement durable dans le nouveau contexte, le Vietnam salue l’établissement de relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur en tant que partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden ont convenu que la réalité passée montre que les facteurs de première importance pour le développement des relations Vietnam-États-Unis sont le plein respect des principes fondamentaux d’orientation des relations entre les deux pays, y compris le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et des institutions politiques, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun.



Le secrétaire général a souligné que la compréhension mutuelle, la situation de chacun, le respect des intérêts légitimes de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun revêtent toujours une signification importante. La devise spécifique du développement des relations Vietnam-États-Unis est de "mettre de côté le passé, surmonter les différences, promouvoir les similitudes et s’orienter vers l’avenir". Le Vietnam tient en haute estime l’affirmation des États-Unis de soutenir un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère".

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong s’entretient avec le président américain Joe Biden, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA



Il a hautement apprécié les contenus convenus entre les dirigeants des deux pays sur la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

En conséquence, il a souligné certaines orientations majeures pour promouvoir les relations Vietnam-États-Uni, dont le renforcement continu de la compréhension mutuelle, la mise en oeuvre des principes directeurs, la création d’une stabilité à long terme, les rencontres et les coopérations de haut niveau, entre les secteurs et les niveaux, les échanges entre les peuples.



Le secrétaire général s’est félicité de la forte promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement et d’une croissance économique inclusive dans le sens de l’innovation, qui continue d’être le fondement central et le moteur des relations et de la coopération entre les deux pays, et de la réalisation par les deux parties des percées dans la coopération scientifique et technologique.



Le président Joe Biden a exprimé sa joie de visiter le Vietnam et ses remerciements pour l’accueil plein d’estime réservé à sa personne et à sa délégation; s’est réjoui de rencontrer à nouveau le secrétaire général Nguyên Phu Trong. Le président a souligné que la visite avait une signification historique non seulement pour les relations entre les deux pays, mais aussi pour la région Indo-Pacifique et le monde, affirmant la position des États-Unis sur le soutien d’une région ouverte, stable, sûre, connectée et prospère.



Le président a souligné l’importance qu’il attache au rôle et à la position du Vietnam dans la région, a apprécié le rôle actif du Vietnam dans de nombreuses questions régionales et mondiales, y compris celles de réponse au changement climatique. Il a affirmé son soutien au rôle central de l’ASEAN et sa volonté de coopérer avec le Vietnam pour contribuer à la solidarité et à la prospérité de l’ASEAN. Il a souligné que la Mer Orientale occupe une place importante pour la prospérité et la stabilité internationales et a réaffirmé la position des États-Unis sur la Mer Orientale. Le président a également souligné l’importance que les États-Unis accordent aux objectifs du Cadre économique Indo-Pacifique.



Le président Joe Biden a exprimé son respect pour le Vietnam, appréciant les réalisations du Vietnam en matière de développement, ses contributions aux travaux internationaux ainsi que les contributions et le rôle de leadership du secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Il a exprimé son soutien au développement du Vietnam, y compris à la coopération économique, scientifique et technologique dans la nouvelle période, y compris le développement de l’industrie électronique et la réponse au changement climatique et au développement des énergies propres. Il a apprécié le fait que les deux pays élèvent leurs relations vers un partenariat stratégique intégral, qui profite aux deux pays et aux intérêts internationaux communs.

Les deux dirigeants ont convenu que leur entretien s’est déroulé dans une atmosphère d’amitié, d’égalité, de compréhension, de respect mutuels avec des échanges approfondis, complets et fructueux. Les résultats importants de l’entretien et de la visite du président Joe Biden contribueront positivement au développement des relations bilatérales dans la nouvelle période au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement durable.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden se sont adressés à la presse vietnamienne, américaine et internationale à l’issue de leur entretien. – VNA