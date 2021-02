Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong préside la conférence de presse sur les résultats du 13e Congrès du Parti. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s'est terminé avec succès en termes d'organisation et de méthode de travail, a déclaré le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong.

Lors de la conférence de presse, tenue lundi matin du 1er février, le leader du Parti a estimé que le 13e Congrès avait dressé le bilan non seulement de ces cinq dernières années mais des 35 ans du Renouveau.

Le 13e congrès a également défini les orientations non seulement pour ces cinq prochaines années mais pour les dix ou vingt prochaines années, à l’occasion du centenaire de la fondation du PCV et de la naissance du Vietnam, et dans l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à un haut niveau.

La conférence de presse tenue le 1er février. Photo: VNA

Le succès du 13e Congrès national n'est pas d'adopter la Résolution ou d'élire un nouveau Comité central, mais plus important, est d'appliquer la Résolution dans la vie.

La Résolution du 13e Congrès national doit être institutionnalisée, concrétisée dans des politiques pour faire du Vietnam un pays riche où le niveau de vie des populations est rehaussé. C'est le vraiment succès du congrès, a souligné le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong.

Il a également remercié de journaux nationaux et internationaux pour avoir couvert le congrès, soulignant leurs contributions efficaces au succès de cet événement. -VNA