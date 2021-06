Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong (à droite) et le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, effectuera du 28 au 29 juin une visite officielle d’amitié au Vietnam.



Il s’agit de sa première visite à l’étranger en tant que secrétaire général du PPRL et président du Laos pour le mandat 2021-2026, contribuant à préserver et à développer constamment la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Les relations spéciales Vietnam-Laos dont les présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane ont posé les bases et que des générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays ont cultivées ne cessent de se consolider et de se renforcer dans tous domaines.



Ces relations constituent un facteur fondamental assurant le succès de la cause révolutionnaire de chaque pays, un bien inestimable commun des deux peuples et une puissante source de force pour l’œuvre d’édification et de défense nationales de chaque pays.



Les deux parties ont renforcé l’organisation des séminaires et l’échanges d’expériences pratiques sur l’édification du Parti, la gestion socio-économique, la formation des cadres lao.



Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les deux parties maintiennent toujours un certain nombre de visites et d’échanges de haut niveau sous des formes appropriées.



La coopération en matière de défense, de sécurité et d’affaires étrangères continue d’être considérée comme l’un des piliers très importants des liens entre les deux pays.



Les Vietnam et le Laos se coordonnent étroitement pour assurer la stabilité politique, la sécurité et la paix sociaux, et la sûreté dans chaque pays.



Le Vietnam reste toujours l’un des plus grands investisseurs étrangers au Laos, avec 413 projets cumulant un fonds total de 4,22 milliards de dollars. Le commerce bilatéral au cours de la période 2016-2020 a atteint environ 4,8 milliards de dollars.



Plus de 16.664 étudiants lao font leurs études au Vietnam et environ 300 étudiants vietnamiens au Laos.



Les deux pays ont organisé de nombreux échanges culturels, artistiques et sportifs, contribuant à renforcer la compréhension entre les deux peuples, et à approfondir les relations Vietnam-Laos.



Cette visite officielle d’amitié au Vietnam du secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, revêt une signification particulière, continuant à affirmer la solidarité, l’attachement, la confiance, la fidélité du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens pour le Parti, l’Etat et le peuple lao.



Elle offrira en même l’occasion pour les deux parties d’échanger comme toujours leurs expériences en matière de développement et de discuter des mesures susceptibles de promouvoir la mise en œuvre efficace des accords signés par les hauts dirigeants des deux pays. –VNA