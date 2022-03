Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (à gauche), dans la province de Hoa Binh (Nord). Photo : VNA

Hoa Binh (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong a eu le 22 mars une séance de travail dans la province de Hoa Binh (Nord) sur les résultats de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique, de sécurité-défense, de diplomatie et d’édification du Parti.

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de Hoa Binh, Ngo Van Tuan, en 2021, la croissance économique de cette localité est estimée à 2,66% ; le revenu par habitant a atteint 61,1 millions de dongs. Environ 5.615 milliards de dôngs ont été reversés au budget de l’État, en hausse de 36% en un an. En termes d'édification de la Nouvelle Ruralité, Hoa Binh comprend actuellement 65 communes aux normes (soit 50,3% du nombre total de ses communes). Le chiffre d'affaires à l'export était d'environ 1.218 millions de dollars. La couverture forestière est restée stable à 51,5%.

Au premier trimestre de cette année, la croissance de Hoa Binh était estimée à 3,04%.

Le secrétaire général du Parti visite la Sarl des études techniques R Vietnam. Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier les réalisations de Hoa Binh et a précisé que cette province occupait une position stratégique importante, étant la porte d'entrée de la région Nord-Ouest du pays, la passerelle reliant le Nord-Ouest, la capitale et les provinces du delta du Nord.

Le leader du Parti a souligné que pour l’heure, la tâche la plus importante était de continuer à sensibiliser les gens à bien mettre en œuvre les options et les directives du Parti, les politiques et les lois de l'État sur la prévention et le contrôle du COVID-19, ainsi que la reprise économique.

Nguyen Phu Trong a également souligné l'importance de l’édification et de la rectification du Parti, de la valorisation des potentiels et des atouts de la province, de l'amélioration du climat des affaires, du développement de l'industrie, du commerce, des services, du tourisme et du développement urbain...

En outre, il a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur la préservation et la valorisation des patrimoines culturels en association avec le développement du tourisme, l'amélioration de la vie matérielle et culturelle de la population, au service du développement socio-économique.

Le développement économique doit rimer avec la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale, de celles concernant les minorités ethniques, des mesures visant à réduire durablement la pauvreté et à assurer le bien-être social, a-t-il déclaré.

Dans la matinée du même jour, le secrétaire général du Parti a visité la Sarl des études techniques R Vietnam. Cette entreprise japonaise d’un capital d'investissement de 11 millions de dollars compte près de 700 ouvriers et contribue chaque année à hauteur de 10 milliards de dongs au budget public. Elle fabrique des lentilles destinées à l'exportation vers le Japon, la Malaisie, Hong Kong (Chine) et l'Allemagne. –VNA