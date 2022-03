Panorama de la conférence . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence des députés à temps plein de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) a débuté lundi matin, à la fois en présentiel et par visioconférence.

Placée sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, elle a pour objet de discuter de quatre projets de loi à soumettre à l’organe législatif lors de sa 3e session.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, est présent.

Selon le président de l'AN Vuong Dinh Hue, cette conférence des députés à temps plein de deux jours vise à donner des opinions sur la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la propriété intellectuelle, la Loi sur l'émulation et la récompense (amendée), la Loi sur le cinéma (modifiée) et la Loi sur les activités d'assurance (modifiée).

Le Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (2e à partir de la droite), et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (3e à partir de la droite). Photo: VNA



Il s'agit de la première conférence des députés à plein temps de la 15e législature de l'AN.

La préparation minutieuse des projets de loi avant de les soumettre à l'AN pour approbation permet d'assurer la meilleure qualité des projets de loi, a déclaré Vuong Dinh Hue.

Le président de l’AN a demandé aux députés de valoriser leur rôle, leurs expériences et leurs connaissances pour apporter des avis de qualité. -VNA