Hanoi (VNA) – Le South China Morning Post (SCMP) a publié le 19 octobre un article de Shireen Muhiudeen, fondatrice de Corston-Smith Asset Management à Kuala Lumpur, qui a suggéré à d’autres pays de changer de mentalité s’ils veulent suivre l’exemple du Vietnam pour attirer les investissements étrangers.

Dans l'usine de Ford dans la province de Hai Duong (Nord). Photo : VNA

Le Vietnam est devenu une plaque tournante pour les investissements directs étrangers (FDI) au cours de la dernière décennie, avec une croissance annuelle composée constante de 10,4% entre 2013 et 2019 et un record de 16,12 milliards de dollars l’an dernier, soit une progression de 81%, a écrit l’auteure.

Singapour, à titre de comparaison, a connu une hausse de 63% au cours de la même période de six ans, tandis que la Thaïlande et la Malaisie ont en fait enregistré une baisse des flux d’IDE.

Dans la région de l’ASEAN, seules les Philippines ont enregistré une augmentation en pourcentage plus élevée des IDE que le Vietnam de 104%, bien que cela provienne d’un bilan inférieur de 3,7 milliards de dollars en 2013.

L’énorme augmentation des IDE au Vietnam à partir de 2013 a coïncidé avec la baisse des flux vers la Chine. Un contributeur majeur a été Samsung, qui aurait investi environ 17 milliards de dollars dans le pays depuis 2008.

La mise en œuvre proactive par le gouvernement vietnamien de politiques d’investissement et de zones industrielles favorables aux entreprises, ainsi que l’abondante réserve de jeunes travailleurs du pays, a contribué à attirer les IDE d’autres pays, avec le Japon comme l’un des nouveaux investisseurs dans le grand secteur énergétique du Vietnam, a constaté l’auteure.

Attirer les IDE n’a cependant pas toujours été aussi simple. Lorsque le Vietnam a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2007, le pays a initialement suivi la même approche adoptée par certains de ses voisins et a encouragé les entreprises publiques à s’efforcer de concurrencer les investisseurs étrangers.

La concurrence pour les IDE au sein de l’ASEAN se poursuivra et bien que certains puissent affirmer que la proximité géographique du Vietnam avec la Chine, ainsi que sa jeune main-d’œuvre de 95 millions de personnes, lui confèrent des avantages supplémentaires, l’attractivité d’un environnement politique stable ne peut être sous-estimé.

La Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie ont tous connu leur juste part de bouleversements politiques et d’incertitudes au cours des dernières années et feraient bien de se tourner vers le Vietnam pour comprendre l’importance de la stabilité, a suggéré Shireen Muhiudeen.

Les investisseurs accordent également une attention particulière aux taux d’inflation, veulent un taux de change stable et n’aiment pas la bureaucratie bureaucratique - quelque chose que le gouvernement vietnamien s’est engagé à réduire en mettant en œuvre des services de taxe électronique et de douane électronique, a-t-elle déclaré.



Au cours de la dernière décennie, le Vietnam est passé de la concentration sur la fabrication à forte intensité de main-d’œuvre à des processus plus automatisés et entre maintenant dans sa phase suivante.

Les investisseurs attendent avec impatience la publication du projet de stratégie d’IDE du ministère du Plan et de l’Investissement pour les 10 prochaines années, qui devrait donner la priorité aux projets de haute technologie, de haute valeur et respectueux de l’environnement, a encore indiqué l’auteure. – VNA