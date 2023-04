Hanoi (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Thai Nguyên a organisé, le 5 avril, une conférence pour annoncer la décision pour la reconnaissance du «savoir sur la culture et la transformation du thé de Tân Cuong» comme patrimoine culturel immatériel national.

Cérémonie de remise de la décision pour la reconnaissance du « savoir sur la culture et la transformation du thé Tan Cuong » comme patrimoine culturel immatériel national. Photo : NDEL

La culture et la transformation du thé de Tân Cuong ont commencé dans les années 20 du XXe siècle.

Jusqu’à présent, la zone de thé de Tân Cuong (dans la ville de Thai Nguyên, province de Thái Nguyên, au Nord du Vietnam) s’étend sur une superficie totale de plus de 1 300 hectares, principalement dans trois communes : Tân Cuong, Phuc Triu, Phuc Xuân, avec une production de plus de 20 000 tonnes par an.

Grâce aux conditions pédoclimatiques spécifiques propices à la croissance et au développement des théiers, ainsi qu’à l’expérience des populations locales, de la préparation du sol à la récole, le thé de Tân Cuong a une saveur unique et une qualité particulièrement appréciée.

Le thé de Tân Cuong est récolté dans des jardins de thé vivaces avec un soin particulier. Photo: VNA



Pour ces particularités, le 14 février 2023, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la décision n°240/QD-BVHTTDL relative à la reconnaissance du « savoir sur la culture et la transformation du thé de Tân Cuong » comme patrimoine culturel immatériel national.

Cette reconnaissance revêt une grande importance pour la promotion du thé de Tân Cuong dans le pays et à l’étranger.

Lors de la cérémonie d’annonce, le vice-président du Comité populaire provincial de Thai Nguyên, Nguyên Thanh Binh, a suggéré que les autorités à tous les niveaux et les habitants de la zone de thé de Tân Cuong accordent plus d’attention à la conservation et à la promotion des valeurs de la culture théière. – NDEL/VNA