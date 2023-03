Au sanctuaire de My Son. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Le sanctuaire de My Son, patrimoine mondial dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam (Centre), prévoit d'accueillir 300.000 visiteurs en 2023.



Selon le directeur du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son, Phan Ho, pendant les premiers mois de cette année, My Son a accueilli chaque jour de 1.300 à 1.500 visiteurs en moyenne, la plupart en provenance de République de Corée, du Japon, des Etats-Unis, d’Europe, de Malaisie, d’Indonésie, d’Inde et de Chine.



Le sanctuaire de My Son s’est développé du 4e au 13e siècle de notre ère. Ses édifices s’élèvent dans la région montagneuse du district de Duy Xuyen de la province de Quang Nam.



Les monuments du sanctuaire de My Son sont les constructions les plus importantes de la civilisation de My Son. Les tours-sanctuaires présentent une variété de dessins architecturaux symbolisant la grandeur et la pureté du Mont Méru, la montagne sacrée mythique, berceau des dieux hindous au centre de l’univers, à présent reproduite symboliquement sur terre dans la patrie montagneuse du peuple cham. Les temples sont construits en brique cuit et en piliers de pierre décorés de bas-reliefs en grès représentant des scènes de la mythologie hindoue. Leur caractère sophistiqué en matière de technologie témoigne des compétences chams en génie, alors que l’iconographie et le symbolisme élaborés des tours-sanctuaires jettent de la lumière sur le contenu et l’évolution de la pensée religieuse et politique cham.



Le sanctuaire de My Son est un ensemble architectural remarquable qui s’est développé sur dix siècles. Il évoque de manière lumineuse la vie spirituelle et politique d’une étape importante de l’histoire de l’Asie du Sud-Est.



Le sanctuaire de My Son a été inscrit en 1999 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.-VNA