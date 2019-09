Photo d'illustration : VNA Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Le salon du tourisme Vietnam International Travel Mart 2019 - Can Tho (VITM Can Tho) aura lieu du 29 novembre au 1er décembre dans la ville de Can Tho (Sud).

Cet événement touristique, le plus grand du genre dans le delta du Mékong, réunira environ 300 entreprises et organes de promotion du tourisme de différents pays, qui présenteront leurs produits sur 250 stands.

Outre les activités professionnelles liées au tourisme, le comité d’organisation organisera des programmes de promotion du tourisme, des spectacles artistiques et des festivals gastronomiques..., afin de promouvoir le tourisme dans le delta du Mékong.

Selon le directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme de Can Tho, Tran Viet Phuong, le salon VITM Can Tho permettra aux agences de voyages nationales et étrangères de discuter des opportunités commerciales et de présenter de nouvelles destinations et de nouveaux services.

Le point d’orgue de cet événement sera un festival gastronomique avec 80 stands présentant des spécialités du Vietnam et des pays étrangers participants.

A cette occasion, les exposants vendront des billets d’avion à prix cassés et offriront des réductions de prix sur un grand nombre de tours. -VNA