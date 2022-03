Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022) aura lieu du 8 au 10 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement.

Placé sous le thème "Growing Forward Together" (Avancer ensemble), l'événement devra réunir plus de 200 exposants qui seront des compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature, des agences de voyage..., de 45 villes et provinces vietnamiennes ainsi que d'autres pays.

Il devra également attirer 150 acheteurs internationaux de grande qualité, dont de hauts dirigeants d'agences de voyage, d'organisations MICE de nombreux marchés clés tels que l'Asie du Sud-Est, l'Europe, le Japon, la République de Corée, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Moyen-Orient…

Dans le cadre de ce salon sont prévues de nombreuses activités, à savoir un forum du tourisme MICE au Vietnam, un colloque pour présenter les principaux marchés touristiques, les Prix du tourisme ITE-HCMC 2022...-VNA