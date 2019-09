Les délégués participent à la cérémonie d’ouverture du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Après 15 éditions, le Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville (ITE-HCMC) est devenu un événement prestigieux du delta du Mékong avec la participation de plusieurs centaines d’exposants de différents pays, a déclaré Tran Vinh Tuyen, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture officielle de l’édition 2019 de l’ITE-HCMC, Tran Vinh Tuyen a souligné que ce salon était un événement de promotion du tourisme, mais aussi une opportunité de présenter la culture vietnamienne à l’internationale.

En plus, l’ITE-HCMC est reconnue comme un événement touristique d’envergure nationale. Elle est organisée par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme avec le soutien de l'Alliance du tourisme de cinq pays de la sub-région du Mékong que sont le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande.

La cérémonie d’ouverture officielle de cet événement s’est tenue le 5 septembre au Centre des foires et des expositions de Saigon (SECC), en présence du secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan, du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Ngoc Thien, ainsi que de représentants de nombreuses villes et provinces du pays.

Placé sous le thème "Porte touristique vers l'Asie", l’événement de trois jours réunit 315 stands, soit plus du triple du nombre enregistré lors de la première édition en 2005. Les participants, dont 45 villes et provinces du Vietnam, présentent plusieurs destinations vietnamiennes et dans d’autres pays d’Asie-Pacifique, ainsi que leurs services et circuits touristiques.

Environ 35.000 visiteurs nationaux et étrangers sont attendus avec, parmi eux, 1.000 CEO (directeurs exécutifs en la matière) mais aussi des associations, institutions touristiques du Vietnam, du Laos, de Thaïlande, du Cambodge, du Myanmar, de la République de Corée, de la Russie ou encore de la Chine.



Dans le cadre de l’événement, pour la première fois, le comité d’organisation met en place le modèle sans papier pour toutes les activités. Concrètement, les invités peuvent s’inscrire, recevoir des documents et poser des questions concernées sur le site d’internet https://tourismevents.vn/home. Une application mobile officielle de l’ITE-HCMC 2019 a été lancée pour mettre à jour rapidement des informations et activités de ce salon.

Une dizaine de colloques sont prévus tout au long du salon dont quatre de niveau international comme le forum de connexion touristique entre la mégapole du Sud et les villes et provinces du Mékong, le colloque sur le tourisme intelligent à Hô Chi Minh-Ville, le forum global des start-ups en tourisme et le forum de tourisme des entreprises.



En plus, un programme sur les acheteurs et les médias a lieu du 3 au 9 août au SECC, regroupant quelque 250 acheteurs d'agences de voyage nationales et étrangères provenant des marchés d’Europe de l’Ouest, d’Asie du Nord-Est, d’Asie du Sud-Est, d’Amérique, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Proche-Orient, et cinquante acheteurs vietnamiens.



En dehors de la présentation et de la valorisation de produits, services et circuits organisés dans les espaces d’exposition, les participants ont l’occasion de réactualiser leurs connaissances du marché touristique qui ne cesse d'évoluer. De plus, ils peuvent s'informer sur la coopération et le développement de différents types de tourisme lors des colloques et conférences sur le tourisme de la santé, la coopération touristique entre le Vietnam et la Russie, entre le Vietnam et le Proche-Orient mais aussi le Vietnam et la République de Corée.



Il est à noter que cette année, un concours national de barmans est prévu du 5 au 7 septembre. Il s’agit d’un concours permettant aux professionnels de partager leurs expériences et connaissances dans la préparation de boissons mais aussi la dégustation de vin, et ce, pour honorer les individus et les équipes qui contribuent à valoriser la gastronomie du pays. -VNA