Vladivostok (VNA) – FESCO Transportation Group a récemment organisé une nouvelle route intermodale permettant aux entreprises vietnamiennes d’acheminer des marchandises vers Saint-Pétersbourg via le canal de Suez, selon German Maslov, vice-président de la Division du trafic de ligne et de la logistique du groupe russe.

FESCO a transformé le port de Hô Chi Minh-Ville en une plaque tournante pour le transit de marchandises des pays d'Asie du Sud-Est vers Vladivostok. Photo: congthuong.vn





La nouvelle route relie des villes chinoises à la ville de Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de Moscou, via le canal de Suez, desservie par six nouveaux cargos, d’une capacité unitaire de 2.500 EVP (équivalent vingt pieds).Les entreprises vietnamiennes peuvent ainsi utiliser cette route pour transporter des marchandises vers Saint-Pétersbourg via des ports chinois, a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge du Forum économique oriental organisé du 10 au 14 septembre à Vladivostok, en Russie.Mise en service en 2022, la ligne maritime directe entre le Vietnam et Vladivostok, en Extrême-Orient russe, est opéré par un navire dès ses débuts et par trois porte-conteneurs depuis juillet dernier à raison d’une desserte par semaine, a fait savoir le responsable.Cette route qui ouvre la fenêtre orientale permettant aux marchandises vietnamiennes d’accéder rapidement au marché russe, a permis d’acheminer jusqu’à présent environ 20.000 EVP avec une répartition harmonieuse des frets d’aller et de retour. Du total, environ 2.000 EVP sont expédiés des pays d’Asie du Sud-Est, dont la Malaisie, l’Indonésie, via le Vietnam, a-t-il dévoilé.Ainsi, on peut dire que FESCO Transportation Group a transformé le port de Hô Chi Minh-Ville en une plaque tournante pour le transit de marchandises des pays d’Asie du Sud-Est vers Vladivostok, a-t-il encore indiqué. – VNA