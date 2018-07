Ho Chi Minh-Ville, 7 juillet (VNA) - Le Royaume-Uni veut renforcer ses investissements à Ho Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines de l’aménagement, la gestion et le développement urbain intelligent, a déclaré Mme Baroness Fairhead, secrétaire d’Etat du ministère du Commerce international du Royaume-Uni.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Tran Vinh Tuyen, offre un souvenir à Mme. Baroness Fairhead. Photo : VNA

Lors d'une séance de travail avec le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Vinh Tuyen, le 6 juillet, Mme. Baroness Fairhead a déclaré que les relations économiques entre le Royaume-Uni et le Vietnam ont connu des progrès ces dernières années.En 2017, le Vietnam a exporté pour 6 milliards de dollars de produits au Royaume-Uni, en hausse de 30% en glissement annuel, tout en important environ un milliard de dollars de marchandises en provenance de ce pays européen, a-t-elle déclaré.L'économie vietnamienne a connu une croissance impressionnante, a déclaré Mme. Baroness Fairhead, soulignant que les entreprises britanniques ont hautement apprécié l'environnement d'investissement et d'affaires du Vietnam, en particulier le potentiel de développement de Ho Chi Minh-Ville dans le temps à venir.Grâce à leurs expériences et à leurs technologies modernes, les entreprises britanniques peuvent aider la mégapole économique du Sud à numériser les données et fournir des services de conception, d’aménagement, de développement et de gestion urbaine tout en souhaitant obtenir des informations sur les futurs projets de la ville.Mme Baroness Fairhead a noté que le Royaume-Uni et le Vietnam célèbrent cette année le 45ème anniversaire des relations diplomatiques avec une série d'activités d'échange, dont un festival d'innovation à Ho Chi Minh-Ville en novembre prochain sera un point culminant, soulignant qu’il s’agira d’une bonne occasion pour des entreprises britanniques à rechercher des informations et établir des relations de coopération dans l’investissement et les affaires à long terme avec des partenaires locaux.Tran Vinh Tuyen a déclaré que les investisseurs britanniques ont à ce jour versé plus de 500 millions de dollars dans 135 projets à Hô Chi Minh-Ville. En tant que centre économique du Vietnam, la ville est devenue une destination attrayante pour de nombreux investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.Tran Vinh Tuyen a ajouté que la ville souhaitait que les entreprises britanniques intensifient leur coopération et leurs investissements dans les domaines où le Royaume-Uni a des atouts et que Ho Chi Minh-Ville souhaite investir dans un projet de développement urbain intelligent.Selon le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Vinh Tuyen, Ho Chi Minh-Ville a déjà dévoilé une liste de projets prioritaires nécessitant des investissements et prépare des zones foncières pour la mise en œuvre de ces projets dès que possible.L’autorité de Ho Chi Minh-Ville a promis de créer toutes les conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris celles du Royaume-Uni, investissent et fassent des affaires efficacement dans la ville. – VNA