Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement britannique a décidé d’offrir 320.000 doses supplémentaires de vaccin Astrazenca contre le Covid-19 au Vietnam, a annoncé le 9 décembre, la ministre britannique de l’Asie du bureau des affaires étrangères et du commonwealth et du développement, Amanda Milling, lors d'une conversation téléphonique avec le vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung.

Les deux diplomates des deux pays se sont déclarés satisfaits devant le développement positif et intégral des relations du partenariat stratégique Vietnam – Royaume-Uni.

Ils ont rappelé le succès de la visite de travail du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Royaume-Uni et pour participer à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) en fin d’octobre dernier.

Les deux parties ont discuté des mesures concrètes visant à concrétiser les contenus conclus par les hauts dirigeants des deux pays pour améliorer et approfondir le partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni dans les temps à venir.

Pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam – Royaume-Uni en 2023, les deux parties ont souligné l’importance de l’organisation des échanges de délégations et du renforcement de l’efficacité des principaux mécanismes de coopération, notamment l’organisation bientôt du Dialogue stratégique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

Concernant la résilience au changement climatique, Mme Amanda Milling a hautement apprécié l'engagement fort du Vietnam à la COP26, affirmant que son pays est prêt à soutenir Hanoï dans la réduction des émissions et l’utilisation des énergies propres.

Le vice-ministre Tô Anh Dung a déclaré que le gouvernement vietnamien était déterminé à réaliser ses engagements et à intensifier les mesures drastiques visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec les ressources nationales ainsi que le soutien de la communauté internationale.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération commerciale et l'investissement sur la base de l'accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA).

Le vice-ministre Tô Anh Dung a proposé au Royaume-Uni de continuer les aides en matière de vaccin, de médicaments, et notamment le transfert de technologie pour la production de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration au sein des forums multilatéraux, en particulier au sein de l’Organisation des Nations Unies.

La ministre Amanda Milling a remercié le Vietnam d'avoir soutenu le Royaume-Uni afin qu'il devienne le partenaire de dialogue à part entière de l'ASEAN ainsi que dans les négociations pour rejoindre l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de respecter et de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité ainsi que d'assurer la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982). -VNA