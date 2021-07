Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement du Royaume-Uni octroiera 415.000 doses de vaccin anti-COVID-19 au Vietnam, a annoncé le 28 juillet le ministère britannique des Affaires étrangères.

Auparavant, le 26 juillet, le gouvernement de la République tchèque avait également annoncé un don de 250.000 doses de vaccin contre le SARS-CoV-2 au Vietnam.

Le soutien très opportun et précieux des pays accordé au gouvernement et au peuple vietnamiens est une preuve vivante des relations d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam-République tchèque et du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni.

Ces derniers temps, la "diplomatie vaccinale" avait été mise en œuvre de manière très drastique et urgente avec la direction et la participation directe des dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec les efforts de nombreux ministères et secteurs, dans le but qu'environ 70% de la population vietnamienne soit vaccinée pour atteindre l'immunité collective en 2021. -VNA