Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung et le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères pour l'Asie Nigel Adams (gauche). Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung s'est entretenu jeudi avec le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères pour l'Asie Nigel Adams, en visite de travail au Vietnam.

Appréciant le développement approfondi du partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni, le vice-ministre To Anh Dung a demandé au Royaume-Uni de continuer d'accorder la priorité au Vietnam pour avoir accès aux vaccins et de fournir des équipements médicaux pour l'aider à repousser le COVID-19.

Selon Nigel Adams, le Vietnam est l'un des partenaires de premier rang du Royaume-Uni dans la région. Il a émis le souhait de renforcer la coopération intégrale avec le Vietnam dans la politique, l'économie, la sécurité et la défense, etc. dans le contexte ou le Royaume-Uni tourne son attention vers la zone indopacifique.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut rang, ainsi que les mécanismes de coopération importants dont le Dialogue stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni de niveau vice-ministériel des Affaires étrangères.

Concernant la coopération économique, elles ont souligné la nécessité de collaborer étroitement pour promouvoir et profiter des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (EVFTA), en vue de créer une percée dans les secteurs tels que l'économie numérique, les cités urbaines intelligentes, le secteur bancaire, le développement des énergies renouvelables, etc.

Les deux parties ont été unanimes à continuer de collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, le Dialogue Asie-Europe (ASEM).

Le secrétaire d'État britannique a souhaité que le Vietnam continue de soutenir le Royaume-Uni dans ses efforts pour devenir un partenaire de dialogue de l'ASEAN et dans les négociations pour adhérer à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Elles ont souligné l'importance de la garantie de la liberté de navigation maritime et aérienne, la sécurité et la paix en Mer Orientale, ainsi que le respect du droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

To Anh Dung a ajouté que le Vietnam était prêt à collaborer pour assurer le succès de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC – COP 26) prévue au Royaume-Uni en novembre prochain.

Le secrétaire d'État britannique à la Défense Robert Ben Lobban Wallace.

Le même jour, le secrétaire d'État britannique à la Défense Robert Ben Lobban Wallace s'est rendu à l'Académie diplomatique du Vietnam.

Lors de la rencontre avec les érudits vietnamiens et les étudiants de l'Académique politique du Vietnam, Robert Ben Lobban Wallace a souligné que le Royaume-Uni souhaite renforcer la coopération avec les pays de l'ASEAN afin de stimuler le dialogue, la paix et la stabilité commune.

Appréciant le rôle de plus en plus croissant du Vietnam dans la région comme le monde, ainsi que ses contributions aux activités de maintien de la paix de l'ONU, Robert Ben Lobban Wallace a affirmé que les deux pays partageait les points de vue sur la liberté commerciale et l'importance du droit international, dont la CNUDM de 1982. Le Royaume-Uni continuerait de collaborer avec le Vietnam pour promouvoir la coopération dans le cadre du partenariat stratégique, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État britannique à la Défense Robert Ben Lobban Wallace et le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères pour l'Asie Nigel Adams ont échangé avec les érudits vietnamiens sur la situation régionale, le rôle et les contributions du Royaume-Uni pour cette région et discuté des orientations visant à promouvoir le partenariat stratégique Royaume-Uni-Vietnam. -VNA