Kuala Lumpur (VNA) - Depuis qu’il est devenu membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) le 28 juillet 1995, le Vietnam a joué un rôle important dans le développement du bloc dans tous les domaines ainsi que dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région, y compris la Mer Orientale, a déclaré un expert malaisien.

L’ASEAN est devenue un partenaire indispensable aux grands pays du monde qui voient en elle un catalyseur susceptible d’harmoniser les intérêts de tous, de maintenir la paix, la stabilité et la prospérité. Photo: VNA





S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Collins Chong Yew Keat, expert en politique et en affaires étrangères à l’Université de Malaisie, basée à Kuala Lumpur, a déclaré que le Vietnam a toujours joué un rôle actif et apporté des contributions actives et responsables aux activités de l’ASEAN, gagnant ainsi la reconnaissance et une évaluation élevée des autres pays membres.



Il a fait part de son soutien à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), signée en 2002 pour prévenir les conflits et instaurer la confiance entre les parties concernées.



Sur la question du Myanmar, le Vietnam et d’autres pays d’Asie du Sud-Est s’efforcent, via les mécanismes existants, notamment l’ASEAN, de minimiser les risques. Le Vietnam a fortement préconisé le règlement pacifique des différends et est désormais un pilier important du bloc. Il promeut la coopération avec les autres pays de l’ASEAN tant en matière d’économie que de sécurité et de défense pour garantir la paix et la stabilité régionales.



Il travaille également activement avec les pays de la région pour garantir les avantages et les progrès des membres de l’ANASE tout en renforçant les liens entre l’association et des partenaires tels que le Japon, la République de Corée, l’Australie et l’Inde.



Le Vietnam s’est imposé comme l’un des principaux pays dans le renforcement de la coopération et la résolution des défis auxquels l’ASEAN est confrontée, notamment les problèmes du Myanmar et de la Mer Orientale, la pandémie de Covid-19 et d’autres menaces de sécurité non traditionnelles, selon Collins.



Il a estimé que le pays a également apporté des contributions considérables à l’identification des objectifs et orientations de développement communs de l’ASEAN, notamment en matière économique.



La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN tenue au Vietnam en 2001 a adopté la Déclaration de Hanoi sur la réduction de l’écart de développement pour une intégration plus étroite de l’ASEAN, qui spécifiait quatre domaines économiques prioritaires - la construction d’infrastructures, le développement des ressources humaines, les technologies de l’information et la communication et l’intégration économique régionale, qui sont essentiel pour stimuler l’intégration économique de l’ASEAN, apporter des avantages aux pays membres, créer un bouclier pour le commerce et l’investissement et réduire la dépendance des membres vis-à-vis des pays non membres de l’ASEAN.

Alors que les superpuissances se disputent l’influence dans la région, l’identification des quatre priorités économiques susmentionnées joue un rôle important et indispensable dans le développement économique non seulement du Vietnam et de la Malaisie, mais aussi d’autres pays de l’ASEAN, a poursuivi l’expert.

Il a déclaré qu’avec ses engagements et ses capacités à les concrétiser dans certains domaines comme l’économie numérique, les ressources humaines, l’économie verte, la sécurité alimentaire, les chaînes d’approvisionnement et d’autres, le Vietnam est actuellement bien placé pour devenir un pays leader dans la promotion non seulement de ses propres intérêts mais aussi les intérêts communs et la demande de l’ASEAN.

Le pays continuera à jouer un rôle important pour garantir la stabilité, la paix et les intérêts communs de l’ASEAN dans les temps à venir, a ajouté Collins.



Le 26 juillet, l’ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé une célébration du 56e anniversaire de l’ASEAN (8 août 1967-2023) et une cérémonie de levée du drapeau de l’ASEAN.

L’ambassadeur vietnamien Vu Quang Minh, président tournant du Comité de l’ASEAN de Berlin (BAC), a présidé les événements, auxquels ont participé les ambassadeurs, les chargés d’affaires, leurs épouses et les membres du personnel des ambassades des pays de l’ASEAN en Allemagne.

La célébration du 56e anniversaire de l’ASEAN à Berlin faisait partie des célébrations organisées par les pays membres du monde entier. Pendant ce temps, la cérémonie de levée du drapeau de l’ASEAN est une pratique régulière et fière de tous les membres à chaque anniversaire de fondation de l’association pour honorer les valeurs communes et l’engagement à promouvoir la solidarité, l’amitié et la coopération dans la communauté de l’ASEAN.

Après la cérémonie, l’ambassadeur Vu Quang Minh a présidé la cinquième réunion du BAC. Il assure la présidence du BAC de juillet à décembre 2023.

Parmi les événements marquant le 56e anniversaire du bloc, l’ambassade du Vietnam en Allemagne se coordonnera également avec ses homologues de l’ASEAN pour organiser plusieurs séminaires et discussions afin d’examiner le rôle et le potentiel de l’ASEAN dans un contexte d’incertitudes géopolitiques. Ils effectueront également des visites de travail dans certaines localités allemandes pour renforcer la coopération. – VNA