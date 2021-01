Le premier vice-président de la Chambre des députés tchèque, Vojtech Fillip. Photo: VNA

Prague (VNA) - Le leadership du Parti communiste du Vietnam (PCV) est de plus en plus apprécié via les réalisations obtenues par le pays dans les domaines socio-économiques ainsi que sa réputation sur la scène internationale.

C’est ce qu’a déclaré Vojtech Fillip, premier vice-président de la Chambre des députés tchèque lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à l'occasion du 13e Congrès national du PCV.

Selon M. Fillip, le rôle du Parti communiste du Vietnam a été inscrit dans la Constitution de la République socialiste du Vietnam et est de plus en plus confirmé à travers les périodes historiques.

Le Vietnam est actuellement l'un des rares pays, non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi dans le monde, à maintenir un taux de croissance économique élevé.

En ce qui concerne les relations internationales, M. Fillip a déclaré que le Parti et le gouvernement du Vietnam avaient eu beaucoup de succès en amenant le pays à renforcer son intégration et sa position sur la scène internationale.

En 2020, le Vietnam a assumé avec succès le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et des postes dans d'autres comités et organisations internationaux et régionaux (notamment le rôle de président de l'ASEAN en 2020). La signature réussie de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) sert de base pour ouvrir des opportunités de coopération globale et efficace.

La position du Vietnam sur la scène internationale est très appréciée non seulement par les pays de l'ancien bloc socialiste, mais aussi par les pays occidentaux.

Le président du Parti communiste tchéco-morava (KSČM) Vojtech Fillip a exprimé son plaisir de suivre le 13e Congrès du PCV qui se déroule conformément au plan soigneusement préparé.

Le premier vice-président de la Chambre des députés tchèque, Vojtech Fillip, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

À cette occasion, le premier vice-président de la Chambre des députés tchèque a affirmé que la République tchèque et le Vietnam entretiennent une relation d'amitié traditionnelle et de coopération de longue date, et que les réalisations du Vietnam ces dernières années sont indéniables.

En plus des programmes de coopération entre les deux gouvernements, la relation amicale entre les peuples des deux pays a été prouvée par le fait que la communauté des Vietnamiens en République tchèque a été reconnue comme une minorité du pays européen.

Par l'intermédiaire de la communauté vietnamienne, les deux pays ont promu des programmes de coopération dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la formation et le tourisme.

Il a souligné que ces fondations continuent de servir de passerelle pour promouvoir les relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays.-VNA