Bangkok, 12 décembre (VNA) - L'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande, en particulier dans le cadre de l'ASEAN, continueront de se développer vigoureusement et contribueront à la paix et à la prospérité entre es deux pays, dans la région et dans le monde, a déclaré le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn.

Le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn. Photo : AFP/VNA



Le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn a fait cette déclaration alors qu'il recevait l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Nguyen Hai Bang, venu présenter ses lettres de créance.



Le diplomate Nguyen Hai Bang a déclaré qu'il était honoré de prendre ses fonctions et s'est engagé à faire de son mieux pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les gouvernements, la communauté des entreprises des deux pays et les habitants vietnamiens et thaïlandais.



Le roi Maha Vajiralongkorn a saisi cette occasion pour adresser ses meilleurs voeux au président vietnamien Nguyen Phu Trong et a rappelé sa bonne impression sur le pays et le peuple vietnamiens lors de ses visites précédentes au Vietnam.



Le Vietnam et la Thaïlande ont établi des relations diplomatiques en 1976.



La Thaïlande est désormais le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral en hausse, passant de 11,5 milliards de dollars à 15,3 milliards de dollars en 2017. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l’ASEAN, après la Malaisie.



Au premier semestre de 2018, les échanges bilatéraux ont atteint près de 8 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 14,7%. Le Vietnam a exporté pour plus de 2,7 milliards de dollars de marchandises vers la Thaïlande au cours de cette période, en hausse de 22,7% sur un an.-VNA





Le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn a fait cette déclaration alors qu'il recevait l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Nguyen Hai Bang, venu présenter ses lettres de créance.Le diplomate Nguyen Hai Bang a déclaré qu'il était honoré de prendre ses fonctions et s'est engagé à faire de son mieux pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les gouvernements, la communauté des entreprises des deux pays et les habitants vietnamiens et thaïlandais.Le roi Maha Vajiralongkorn a saisi cette occasion pour adresser ses meilleurs voeux au président vietnamien Nguyen Phu Trong et a rappelé sa bonne impression sur le pays et le peuple vietnamiens lors de ses visites précédentes au Vietnam.Le Vietnam et la Thaïlande ont établi des relations diplomatiques en 1976.La Thaïlande est désormais le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral en hausse, passant de 11,5 milliards de dollars à 15,3 milliards de dollars en 2017. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l’ASEAN, après la Malaisie.Au premier semestre de 2018, les échanges bilatéraux ont atteint près de 8 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 14,7%. Le Vietnam a exporté pour plus de 2,7 milliards de dollars de marchandises vers la Thaïlande au cours de cette période, en hausse de 22,7% sur un an.-VNA