Le riz vietnamien présenté aux supermarchés Carrefour en France. Photo: VNA

Paris (VNA) – Après être présentés aux consommateurs français sur les étagères du supermarché E.Leclerc Viry Châtillon à Paris, le 6 septembre, des sacs de riz vietnamien portant la marque "Cơm Vietnam" ont fait leur apparition dans les supermarchés Carrefour, l'un des chaînes de distribution les plus prestigieuses en France.

"Cơm Vietnam" est une marque du groupe Loc Troi qui est le premier exportateur de riz vers l'Europe dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Des délégués dégustent le riz vietnamien du groupe Loc Troi au supermarché Carrefour Collagen. Photo: VNA

Accéder à la chaînes de distribution de Carrefour, qui possède environ 250 hypermarchés et plus de 3.000 supermarchés et supérettes à travers la France, est un pas important pour le riz vietnamien à promouvoir son label sur le marché mondiale.

Selon les données du Département général des douanes, en 2021 le Vietnam a exporté plus de 17.000 tonnes de riz vers la France pour 13 millions de dollars (en hausse de 7 % en valeur, en baisse de 7 % en volume par rapport à 2020), soit 2,9 % de la demande totale des importations de riz de la France. -VNA