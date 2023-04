Le revenu mensuel moyen des travailleurs masculins est 1,36 fois plus que celui des femmes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au premier trimestre , le revenu mensuel moyen des travailleurs est estimé à 7 millions de dôngs (297 dollars), en hausse de 197.000 dôngs par rapport au trimestre précédent et de 640.000 en glissement annuel.Cette information a été annoncée par Pham Hoai Nam, chef du Département des statistiques de la population et du travail de l’Office général des statistiques, lors d’un point presse donné le 6 avril à Hanoï.Le revenu mensuel moyen des travailleurs masculins est désormais de 8 millions de dôngs soit 1,36 fois plus que celui des femmes (5,9 millions de dôngs). En termes de régions, le revenu en milieu urbain est 1,41 fois plus élevé qu’en milieu rural, soit 8,6 millions de dôngs contre 6,1 millions.En général, le revenu des travailleurs de trois secteurs économiques a augmenté par rapport à l’année précédente. La plus forte hausse a été observée dans le secteur des services ( 10,1%, soit 766.000 dôngs), suivi de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche ( 9,2%, 345.000 dôngs), et des services ( 9%, 655.000 dôngs). -VNA