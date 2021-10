Les ménages pauvres du village de Phay, commune de Xieng My (Tuong Duong, Nghe An) sont chargés d'élever des vaches de reproduction et les veaux leur appartiennent, comme incitation à sortir de la pauvreté. Photo: Dantri

Hanoï (VNA) - Cette année est considérée comme une année charnière dans la mise en œuvre de la tâche de réduction de la pauvreté pour la période 2021-2025. Sur la base des résultats obtenus au cours de la période précédente, ce travail devrait présenter des signaux plus positifs dans les temps à venir.

Selon le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Le Van Thanh, le Parti et l'État ont toujours identifié la réduction durable de la pauvreté comme une politique majeure dans le processus de mise en œuvre de Renouveau et de construction du pays.



Le cadre juridique en la matière a été promulgué de manière assez synchronique et complète. Le budget de l'État et les ressources mobilisées au sein de la société augmentent sans cesse.



Dans la période 2015-2020, des dizaines de millions de ménages ont échappé à la pauvreté, et de nombreuses localités ont répondu aux normes de la Nouvelle ruralité.



Selon les données du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le taux de pauvreté de 9,88% en 2015 est passé à 2,75% en 2020, en 5 ans, soit une baisse moyenne de 1,43 points /an. Le taux de foyers pauvres au sein des ethnies minoritaires a diminué en moyenne de 4 points/an, dans les districts pauvres, de 5,4 points/an.



Le revenu des pauvres a plus que doublé au cours des 5 dernières années. Plus de 13.000 projets soutiennent le développement de la production, la diversification des moyens de subsistance et la réplication efficace du modèle de réduction de la pauvreté avec plus de 2,2 millions de bénéficiaires. 5.500 travailleurs issus de ménages pauvres, en situation de précarité et de minorités ethniques sont soutenus pour travailler à l'étranger.



Ces dernières années, le Vietnam a promulgué le seuil de pauvreté national selon le modèle de la pyramide, répondant aux besoins des pauvres de bas en haut, conformément aux conditions socio-économiques du pays à chaque période.



Le Vietnam est l'un des 30 premiers pays au monde et l'un des premiers d'Asie à appliquer des seuils de pauvreté multidimensionnels, garantissant un niveau de vie minimum associé aux objectifs de développement durable.



L'Assemblée nationale et le gouvernement allouent des ressources du budget de l'Etat et mobilisent les ressources de l'ensemble de la société pour mettre en œuvre le programme de réduction de la pauvreté. Le mouvement d'émulation "Tout le pays se donne la main pour les pauvres - Ne laissez personne de côté" lancé par le Premier ministre a été largement déployé.



Le gouvernement s'est étroitement coordonné avec le Front de la Patrie pour organiser le déploiement des mouvements d'émulation, mobiliser des ressources pour atteindre l'objectif de réduction durable de la pauvreté; multiplier des modèles efficaces, des initiatives, aidant les ménages pauvres à sortir de la précarité.



"Les réalisations obtenues sont considérées par la communauté internationale comme parmi les plus remarquables et les plus humaines du Vietnam dans sa période de Renouveau et d'intégration internationale", a souligné le vice-ministre Le Van Thanh. - CPV/VNA