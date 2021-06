Paris (VNA) – Le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger relevant du du ministère des Affaires étrangères a organisé le 23 juin une réunion virtuelle pour relier l’Association des entreprises privées du Vietnam (VPBA) et l’Association des entreprises internationales Vietnam-Europe à l’Union des associations des entreprises vietnamiennes en Europe.

Les litchis vietnamiens en vente dans un supermarché à Paris, en France. Photo : VNA

Le secrétaire général adjoint de la VPBA, Nguyên Thu Dô, a espéré que son association et le syndicat s’engageraient dans une coopération spécifique en signant des accords et en créant des liens via leurs membres afin qu’ensemble, ils puissent apporter plus de produits vietnamiens sur le marché européen.Le chef adjoint du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Ngô Huong Nam, a déclaré que le comité était toujours prêt à soutenir et à aider à mettre en relation des organisations d’entrepreneurs au Vietnam et dans d’autres pays pour contribuer à promouvoir la croissance économique et à relever les défis.Le chef de l’Union des associations professionnelles vietnamiennes en Europe, Hoàng Manh Huê, a informé la réunion des avantages de l’union pour amener les produits vietnamiens sur les marchés étrangers et a affirmé que l’union est prête à coopérer avec les entreprises vietnamiennes dans son pays pour exporter leurs produits vers le marché européen.Lors de la réunion, les responsables des associations professionnelles vietnamiennes en Europe ont estimé que les produits vietnamiens sur le continent sont confrontés à une concurrence féroce et qu’ils ont besoin de mesures opportunes, et ont promis de collaborer avec leurs homologues dans le pays pour intensifier les exportations. – VNA