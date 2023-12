Le Réseau d'innovation vietnamien en Europe lance ses activités en France. Photo: VNA



Paris (VNA) – Le Réseau d'innovation vietnamien en Europe (Vietnamese Innovation Network in Europe – ViNEU) a officiellement lancé le 10 décembre ses activités en France.



Le ViNEU réunit des experts, intellectuels et jeunes vietnamiens en Europe qui souhaitent promouvoir les activités d’innovation entre le Vietnam et les pays européens.



Lors de l’événement, le président du ViNEU, Pham Huy Hoang, a présenté les objectifs et la stratégie de son Réseau, ainsi que ses activités depuis son lancement en novembre 2021.



Pham Huy Hoang a souligné l'importance de mettre en œuvre des activités en France où travaillent de nombreux experts et intellectuels talentueux, dotés d'une vaste expérience et d'enthousiasme.



Les représentants du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et celui des Sciences et des Technologies en France se sont engagés à soutenir les liens entre le ViNEU et les organes compétents vietnamiens pour mettre en œuvre des activités communes dans les prochains mois.



La ministre conseillère de l’ambassade du Vietnam en France, Pham Thi Kim Yên, a déclaré espérer que le ViNEU valoriserait bien les ressources de la communauté intellectuelle vietnamienne en Europe en général et en France en particulier pour le développement du pays.



L'ambassade du Vietnam en France accompagnera toujours les associations ayant des activités significatives en faveur de la Patrie et promouvant les ressources de la communauté vietnamienne à l'étranger pour favoriser le développement national, a affirmé Pham Thi Kim Yên.



Cet événement a marqué non seulement une étape importante pour le ViNEU, mais a également contribué à favoriser la coopération en matière d'innovation entre le Vietnam et la France.



Le ViNEU est une organisation à but non lucratif établie le 16 octobre en 2021, dans le but de rassembler des intellectuels et des experts vietnamiens pour contribuer au développement durable du Vietnam. Ses principales activités comprennent, entre autres, conseil-formation ; connectivité en matière d’investissement-affaires commerciales ; développement d’une communauté d'intellectuels scientifiques et technologiques... -VNA