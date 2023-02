Hanoi (VNA) – Le pays a décidé de dépenser 176 milliards de dôngs dans le programme de redressement et de développement socio-économique, mais 28.862 milliards de dôngs de cette somme n’ont pas été alloués, a fait savoir lundi 13 février le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 13 février. Photo : VNA



S’exprimant devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le responsable a rappelé que le budget, réalisé essentiellement en 2022 et 2023, est prévu par la résolution n°43/2022/QH15 de l’Assemblée nationale sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir le programme de redressement et de développement socio-économique.



En vertu de la résolution, le gouvernement a promulgué la résolution n°11/NQ-CP en date du 30 janvier 2022 sur le programme de redressement et de développement socio-économique, pour concrétiser et organiser sa mise en œuvre, a-t-il ajouté.

Le responsable a indiqué que 25.530 milliards de dôngs pour 169 projets ont été notifiés par le Premier ministre aux ministères, aux organes sous l’autorité centrale et aux collectivités locales pour peaufiner les procédures d’investissement, alors que 3.332 milliards de dôngs n’ont pas été répartis ni notifiés aux entités concernées.

Parmi les 169 projets d’un capital de 25.530 milliards de dôngs, 129 projets d’un capital prévu de 14.710,315 milliards de dôngs ont achevé leurs procédures d’investissement. Le gouvernement a donc soumis les 129 projets au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour examen, a-t-il dit.

Le ministre a annoncé que le capital provenant du budget central sera entièremement traité au cours de la période 2022-2023 tandis que les sources de capital locales et diverses le seront jusqu’en 2024-2025, assurant que les 14.710,315 milliards de dôngs seront alloués d’ici au 31 mars. – VNA