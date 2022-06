Hanoi (VNA) – "D’une durée seulement de 45 minutes, je veux créer un portrait du grand poète Nguyên Dinh Chiêu qui soit à la fois grandiose avec la stature de sa personnalité et de sa pensée humaine, et simple, proche du pays et des gens", a confié le réalisateur Lê Quy Duong.

Le poète Nguyên Dinh Chiêu. Source: baobinhthuan.com.vn

A 20 heures, le 30 juin 2022, au site national spécial commémoratif dédié Nguyên Dinh Chiêu, sis dans la commune d’An Duc, arrondissement Ba Tri, province de Bên Tre (au Sud), aura lieu la célébration du 200e anniversaire de l’homme de culture Nguyên Dinh Chiêu, du 30 ans de la fête culturelle traditionnelle de la province de Bên Tre d’envergure internationale.

Avec l’envergure d’un programme international, le programme de célébration doit être mis en scène selon les critères de l’UNESCO pour mettre en relief le célèbre poète Nguyên Dinh Chiêu par rapport à des dizaines de dossiers de candidature d’autres pays. Ce programme artistique attire l’attention et les attentes particulières des chercheurs culturels internationaux, des dirigeants et des experts de l’UNESCO dans le pays et dans le monde.

Lê Quy Duong a invité un groupe d’artistes talentueux avec toutes nouvelles créations pour le programme tel que l’artiste émérite et musicien, Trân Dai Dung pour composer une chanson intitulée "Originaire de Huê, terre natale" qui sera interprétée par les chanteurs Dông Quân et Thu Trang. Le compositeur Dô Bao a composé une chanson ayant un son moderne unique, racontant à des amis du monde entier l’histoire de la vie et de l’œuvre de Nguyên Dinh Chiêu.

Outre deux nouvelles chansons, le metteur en scène a également invité la chanteuse suédoise, Pamela Hedstroem et le compositeur français Dominique Henry Probst pour créer deux autres nouvelles chansons inspirées de l’œuvre "Luc Vân Tiên" du grand poète Nguyên Dinh Chiêu. Il s’agit d’une percée et d’une marque créative qui portera le programme à la stature internationale.

L'UNESCO a approuvé le 23 novembre une résolution sur les célébrités culturelles et les événements historiques pour l'année scolaire 2022-2023. En 2022, l'UNESCO mettra à l'honneur conjointement les personnes culturelles et participera à la célébration d' l'anniversaire de deux poètes vietnamiens : Nguyên Dinh Chiêu et Hô Xuân Huong. Photo : ministère des Affaires étrangères

Le point d’orgue du programme artistique est l’extrait de l’ancienne pièce "Luc Vân Tiên - Kiêu Nguyêt Nga" interprétée par deux artistes célèbres : l’artiste émérite Lê Tu, l’artiste émérite My Hang et les artistes de la troupe du théâtre rénové "cai luong" de la province de Bên Tre.

Outre l’extrait de "Luc Vân Tiên - Kiêu Nguyêt Nga" et l’ancienne pièce "Le cœur de l’enseignant Chiêu" du compositeur Lê Long, la musique traditionnelle du programme représentera la poésie de Van Tiên, une forme de poésie orale des gens du Sud.

En outre, une création particulièrement nouvelle du programme est la collection du « ao dai » (tunique vietnamienne) intitulée "Luc Vân Tiên - Kiêu Nguyêt Nga" de la styliste Yên Nhi. L’un des points d’orgue du programme sera l’apparition de 10 jeunes filles venues de Thua Thiên Huê, la ville natale du père de l’homme de culture Nguyên Dinh Chiêu. – NDEL/VNA