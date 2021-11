Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec l'Institut central de gestion économique (CIEM) et l’Aus4Reform, a organisé le 5 novembre une conférence virtuelle pour informer du Partenariat régional économique global (RCEP) et des questions auxquelles les entreprises doivent prêter attention dans la mise en œuvre de cet accord.

Selon une enquête menée par la VCCI en 2020, le pourcentage d'entreprises ayant eu une connaissance sur les accords de libre-échange n'est que de 23% en moyenne.

Dans un avenir proche, la VCCI continuera la communication sur les engagements pris dans le cadre du RCEP et les mesures pour mieux profiter de cet accord, a déclaré Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration de la VCCI.

Nguyen Anh Duong, chef du Département de recherche générale, revelant de l’Institut central de gestion économique (CIEM), a également noté certaines prévisions concernant l'impact économique du RCEP par rapport d’autres accords de libre-échange; des aspects de l'impact du RCEP sur l'économie vietnamienne ; l'impact du RCEP sur les activités commerciales des entreprises.

Lors de la conférence, le comité d'organisation a présenté le manuel commercial « Résumé du partenariat économique régional global (RCEP) » - une publication résumant les principaux engagements du RCEP élaborée par la VCCI avec l’aide du Programme australien de soutien à la réforme économique du Vietnam (Aus4Reform). -VNA