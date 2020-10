Photo d'illustration : VNA



Ninh Binh (VNA) - Le Comité national chargé des personnes handicapées, en coordination avec le Fonds de sécurité sociale du Vietnam, a tenu le 23 octobre une réunion de bilan du Projet d’assistance aux personnes handicapées pour la période 2012-2020 et de mise en œuvre de celui pour la période 2021-2030.

La réunion a vu la présence de représentant d’organisations nationales et internationales et de dirigeants de certains services, secteurs et associations de 29 villes et provinces du Nord.

Le Projet d'assistance aux personnes handicapées pour la période 2012-2020 (Projet 1019) est une politique et un programme important, démontrant la préoccupation et la responsabilité du Parti et de l'État à l'égard des personnes handicapées, a estimé le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales, vice-président du Comité national chargé des personnes handicapées, Le Tan Dung.

Selon le responsable, le projet a contribué à rehausser la conscience pour les questions de personnes handicapées et les responsabilités de tous les niveaux et secteurs dans la mise en œuvre des lois et politiques à l'égard de celles-ci.

Grâce à la mise en œuvre du projet, la vie matérielle et spirituelle des personnes handicapées a également été améliorée, créant des chances égales pour les personnes handicapées d'accéder aux services sociaux de base et de promouvoir leurs capacités de s'intégrer à la communauté.



Lors de la réunion, le président du Fonds de sécurité sociale du Vietnam, Ta Viet Anh, a grandement apprécié les résultats du Projet 1019 au cours de la période 2012-2020. Pendant cette période, chaque année, environ 90% des femmes enceintes sont examinées et dépistées pour des incapacités avant l'accouchement ; 60% des enfants, de nouveau-nés à 6 ans, ont accès à un dépistage précoce de l'incapacité postnatale et environ 2.000 appareils orthopédiques et outils d’assistance sont fournis aux personnes handicapées.

Le pays a formé un système de 122 centres pour soutenir le développement de l'éducation d’intégration dans 20 localités, et un réseau d'enseignants dans 63 villes et provinces. Au cours de la période 2012-2020, le nombre d'élèves handicapés scolarisés a été multiplié par 10 par rapport à la période 2000-2010.

Entre 2012 et 2020, plus de 28.780 personnes handicapées ayant des difficultés financières ont bénéficié d'une aide juridique et entre 400.000 et 500.000 familles ont reçu une formation sur les méthodes de soins, de réadaptation des personnes handicapées.

Le Projet d’assistance aux personnes handicapées pour la période 2021-2030 continue de mettre en œuvre les programmes d’aide, d’encourager les personnes handicapées à surmonter les difficultés, à accéder à une vie indépendante, à s'intégrer bien dans la société, à contribuer aussi au développement socio-économique et à s’entraider.

Actuellement, le Vietnam compte environ 6,2 millions de personnes handicapées, dont 58% sont des femmes, 28,3% sont des enfants. -VNA