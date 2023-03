Hanoi (VNA) - À l’occasion du 80e anniversaire du Programme sur la culture vietnamienne, lancé par le Parti communiste du Vietnam en 1943, une série d’événements s’est tenue. On peut citer, entre autres, des projections de films, une exposition de photos et des présentations de livres.

Une scène de Nhà tiên tri (Le prophète), un film sur le Président Hô Chi Minh projeté pendant la Semaine du film à Hanoï. Photo : DA/CVN

La Semaine du film a eu lieu du 25 février au 3 mars à Hanoï, avec au menu dix films, dont quatre longs métrages, quatre documentaires et deux films d’animation mettant en vedette le Président Hô Chi Minh, le pays, le peuple et la culture vietnamiens. Cet évènement célèbre les 80 ans du Programme de la culture vietnamienne, premier texte officiel portant sur le domaine culturel et artistique, rédigé par le feu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Truong Chinh.



Parmi les films projetés au Centre national du cinéma de Hanoï figurent Binh minh do (L’aube rouge), Nhà tiên tri (Le prophète), Hô Chi Minh, năm 1946 (Hô Chi Minh, année 1946) et Nhung buoc di ngoai giao và môt cuôc chiên không mong muôn (Les étapes diplomatiques et une guerre inattendue).



“Comprendre l’histoire de la nation”



Le documentaire "Van hoa soi duong cho quoc dân di" (La culture éclaire la voie pour le peuple) et le long métrage "Binh minh do" (L’aube rouge) ont été choisis pour la cérémonie d’ouverture.



"Binh minh do" a été réalisé par Nguyên Thanh Vân et Trân Chi Thanh. Il raconte l’histoire de quatre jeunes filles : Châu, Hân, Sa et Thuong, chargées de transporter en camion des marchandises vers le front et de ramener les soldats blessés des champs de bataille vers l’arrière. Des images vives, retraçant une enfance indélébile pour ceux qui sont nés pendant la période de la guerre.



"Une partie de mon enfance a été témoin de la résistance du peuple vietnamien contre les impérialistes américains, je n’ai jamais oublié en particulier la campagne +Diên Biên Phu aérien+ (durant 12 jours et nuits, du 18 au 30 décembre 1972, l’armée américaine a mené une opération aérienne d’envergure contre le Nord du Vietnam, avec Hanoï comme cible prioritaire. Plusieurs centaines de chasseurs-bombardiers et environ 150 B52 opérèrent quotidiennement dans le Nord. En tout, plus de 100.000 tonnes de bombes furent larguées sur Hanoï, Hai Phong et d’autres objectifs stratégiques du Nord. Mais le Vietnam réussit à tenir en échec l’armée américaine, ndlr). J’aime les films racontant la révolution du pays. Je suis très fier d’être Vietnamien", a partagé Phan Manh Hà, un spectateur domicilié dans l’arrondissement de Ba Dinh, Hanoï.



Souhaitant en savoir plus sur les étapes de la révolution héroïque de la nation, Lê Hai Phong du lycée Huynh Thuc Khang, et ses parents n’ont pas manqué cette Semaine du film. "Quand je vois des œuvres sur le thème de la guerre, je suis enchanté, je veux mieux comprendre l’histoire de la nation. Cette semaine cinématographique aidera les enfants à acquérir plus d’informations sur l’histoire du pays, à en être fiers et à admirer les générations de leurs grand-parents et parents".



Expositions thématiques

L’ exposition de photos “Culture de Hanoï - continuité des sources de valeurs” se poursuivra jusqu’à fin mars à Hanoï. Photo : Thuy Hà/CVN

Jusqu’à fin mars, la rue piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), au cœur de Hanoï, abrite une exposition de photos intitulée “Culture de Hanoï - continuité des sources de valeurs”, ainsi que d’autres activités artistiques. Plus de 100 clichés sont présentés, décrivant les traits culturels particuliers de la capitale et du pays tels que le Nouvel An traditionnel, la fête du printemps, les villages de métiers traditionnels…



À cette occasion, la bibliothèque de Hanoï expose également près de 200 documents précieux tels que livres, journaux et magazines. La présentation thématique dure jusqu’au 15 mars.



Outre cette exposition, la bibliothèque a lancé le 21 février la collection numérique "Programme de la culture vietnamienne - plan d’édification d’une nouvelle culture" sur le site web : www.thuvienhanoi.org.vn. Les visiteurs peuvent y retrouver 22 archives au contenu riche. Ces activités contribuent à diffuser largement ledit programme. Après 80 ans, il contient des valeurs de l’époque encore importantes aujourd’hui, il continue d’éclairer le chemin de la construction et de la défense du pays dans son processus d’intégration et de développement.



En 1943, en appliquant le marxisme et les directives du Parti et du dirigeant Nguyên Ai Quôc (le futur Président Hô Chi Minh), le secrétaire général du Parti, Truong Chinh, rédigea le Programme de la culture vietnamienne. Ce texte souligne que le contenu, la nature, l’organisation et l’orientation du développement d’une révolution culturelle ne peut être associée qu’à la libération nationale et à une révolution politique réussie.



Le document précise que la culture vietnamienne, faite d’idéologie, d’apprentissage et d’arts, sera libérée des carcans par la révolution démocratique afin de rattraper la culture néo-démocratique mondiale. -CVN/VNA