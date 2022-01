Hanoi (VNA) - Le programme spécial "Saison des retrouvailles 2022" pour célébrer le réveillon qui sera diffusé à 22h25 le 30 janvier 2022 à la Télévision du Vietnam, promet de faire vivre aux spectateurs de grands moments d’émotion, d’optimisme et d’espérance pour le Nouvel An et l’avenir.

Sacré, fier, chaleureux et plein d’espoir, il proposera des histoires émouvantes sur les sentiments des Vietnamiens en plein épidémie de Covid-19, la qualité et l’esprit des Vietnamiens qui brillent de mille feux et bravent toutes les difficultés, ainsi que la valeur de la cohésion qui met du baume au cœur et fait des miracles pour le pays.

Le programme s’articulera sur trois parties intitulées "Force des sentiments humains", "Aspiration à se relever" et "Envie de se réunir", interprétées par des artistes célèbres, dont l’artiste émérite Thanh Lam, les chanteurs Hà Trân, Uyên Linh, Doan Trang, Ngô Hông Quang, Pham Thu Hà, Khanh Linh, Pham Anh Khoa, Trong Hiêu, Trang Trinh, Mazuz, Tuân Hung, My Anh, Hà Myo et Thang Long.

Les invités du programme comprendront, entre autres, le général de brigade, professeur associé-Docteur et médecin Nguyên Hông Son, le professeur associé-Docteur Trân Dac Phu, le Docteur Lê Van Tri, la professeure associée-Docteure Lê Thi Quynh Mai, l’ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Châu, les Artistes du Peuple Lê Khanh et Trung Hiêu, la reine de beauté Thuy Tiên.

Pour les Vietnamiens, le Têt ne cesse d’évoquer une foule de souvenirs et d’images pittoresques et émouvantes. C’est la fête de l’amour, de l’amitié et de la réciprocité dans les sentiments humains les plus beaux.

Le premier février prochain, le Buffle de Métal laissera sa place au Tigre d’Eau et les Vietnamiens accueilleront le Nouvel An lunaire du Tigre, la fête de l’amour, de l’amitié et de la réciprocité dans les sentiments humains les plus beaux. – VNA